Merche celebrará "por todo lo alto" sus "bodas de plata" en la música con un nuevo disco a final de año

Archivo - La cantante Merche posa para Europa Press. Imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La artista gaditana Merche, que en 2027 celebrará sus 25 años sobre los escenarios, ha anunciado que conmemorará estas "bodas de plata por todo lo alto", con el lanzamiento de un nuevo disco a finales de este año. Según ha adelantado, quiere "hacer algo diferente y bonito", un proyecto en el que ya se encuentra trabajando. Además, ha explicado que la gira de este año, en la que interpretará canciones como su último lanzamiento, 'Labios de rojo', es la continuación de la del año pasado.

En una entrevista concedida a Europa Press, la cantante ha señalado que "este será un año en el que vamos a estar en muchas ciudades de España, pero evidentemente ya tengo la mirada puesta en 2027 para celebrar estos 25 años". "Lo que sí puedo adelantar es que será muy especial, al menos ese es mi objetivo, agradecer al público que me dio la mano hace tantísimos años y que nunca me la ha soltado", ha apostillado.

De cara a la gira de este verano, Merche promete conciertos "muy divertidos", en los que interactúa mucho con el público y repasa algunos de los temas más conocidos de su carrera, como 'Abre tu mente' o 'No me pidas más amor'. La artista estará acompañada por su banda habitual, con la que asegura tener una gran compenetración. Además, el espectáculo incluirá un tramo más acústico a mitad del concierto y un "guiño especial a Cádiz" con la interpretación de una de sus canciones.

EL SIGNIFICADO DE PINTARSE LOS LABIOS DE ROJO

En relación con su último lanzamiento, 'Labios de rojo', Merche ha explicado que esta nueva canción refleja la búsqueda de la calma y la necesidad de vivir a un ritmo más pausado para disfrutar de los pequeños momentos. La artista asegura que en esta etapa de su vida está priorizando "esa paz y tranquilidad, ese correr menos y pasear más", por lo que considera que es el tema con el que más identificada se siente actualmente. "La Merche de hace diez o quince años no se sentía así", ha reconocido.

En la canción, tanto el título como el videoclip otorgan un papel protagonista al gesto de pintarse los labios de rojo. Sobre este símbolo, la cantante ha señalado que representa "el efecto que pueden tener los pequeños gestos, capaces de alegrarte el día". "Todos hemos tenido una mala noche y, cuando te levantas y te miras al espejo, no te reconoces. Sin embargo, un gesto tan sencillo como pintarte los labios de rojo puede cambiarte la expresión y la energía con la que afrontas el día", ha explicado.

Asimismo, la artista ha recordado que durante la Segunda Guerra Mundial se fomentaba que las mujeres que trabajaban como enfermeras, cocineras u otros oficios se pintaran los labios de rojo. Con ello, se pretendía transmitir una imagen de belleza y normalidad que ayudara a suavizar, en cierta medida, la dureza de la guerra. Según Merche, este contexto histórico refuerza el simbolismo del gesto como un acto sencillo, pero cargado de significado.

Con respecto al ritmo de vida actual, marcado por la inmediatez y la velocidad --en parte impulsadas por los algoritmos de las redes sociales--, Merche ha explicado que con esta canción también ha querido hacer "un guiño a calmar esa velocidad". La artista ha señalado que, en el mundo de la música, "el algoritmo interviene mucho, porque las redes sociales forman parte de nuestro día a día. No estaban, pero poco a poco se fueron incorporando a la vida profesional y ahora son un medio de promoción importantísimo y una manera de mostrar tu trabajo". No obstante, ha matizado que esa exposición constante "no debe impedir disfrutar de las cosas cotidianas ni marcar el ritmo personal".

Además, la cantante, que ha compuesto y producido el tema, ha confesado que en un principio no tenía previsto asumir ambos roles. Sin embargo, tras realizar la maqueta y comprobar que el proyecto estaba muy encaminado y que apenas necesitaba algunos arreglos, decidió encargarse también de la producción.

"LA GASOLINA DE LOS ARTISTAS"

Tras 25 años en el mundo de la música y los espectáculos, Merche ha asegurado que lo que la sigue motivando a subirse a los escenarios es, "indiscutiblemente, el público". La artista, que acumula más de 1.500 conciertos, ha afirmado que "mientras el público quiera, yo seguiré haciendo canciones y seguiré subiendo a los escenarios, esa es la gasolina de todos los artistas".

En este contexto, también ha recordado su regreso a su tierra natal tras 24 años viviendo en Madrid. La cantante ha explicado que, además de reflejar ese retorno al hogar, quería que el tema mostrara sus raíces y el folclore andaluz, una influencia que, según ha subrayado, "siempre ha estado presente en mis canciones". Por ello, ha considerado que esta composición debía incorporar sonoridades andaluzas: "No podía vestirla con otra cosa que no fueran arreglos que hicieran un guiño, dentro del pop, al folclore y a esas raíces andaluzas que siempre han estado ahí".

Sobre su vuelta a la tacita de plata, como se conoce popularmente a Cádiz, Merche ha explicado que no fue una decisión impulsiva. Tras la pandemia de la COVID-19 comenzó a plantearse regresar para estar más cerca de su familia. Aunque al principio su hija, a la que ha definido como "chulapa de pura cepa", era quien más la retenía en Madrid, finalmente fue ella misma quien le dio "el último empujón" para volver definitivamente a Cádiz.

EL OLOR A MAR EN CÁDIZ, "MI SENSACIÓN DE HOGAR Y PAZ"

"Hasta que no te vas de tu ciudad no empiezas a echar en falta cosas cotidianas que tienes a mano todos los días, pero que no valoras, como el mar", ha reflexionado Merche, recordando que su padre tenía un chiringuito en la playa de La Caleta, donde pasó gran parte de su infancia y juventud. Por ello, el olor a mar y la gente de Cádiz le transmiten "una sensación de hogar y de paz". No obstante, ha recalcado que "era muy feliz en Madrid, pero es verdad que no hay nada como la casa de una".

El videoclip de su último sencillo recorre algunos de los enclaves más emblemáticos de la capital gaditana, como La Caleta, la Catedral de Cádiz y la Plaza de las Flores. Con ello, la artista ha querido mostrar "los rincones de Cádiz más especiales para mí, donde me he criado". "Son tan bonitos que era muy fácil que quedara un videoclip precioso con esas localizaciones y escenarios. No habría sido necesario ni que yo saliera", ha bromeado.

Asimismo, Merche ha confesado que le encantaría colaborar con Sting, "por soñar que no quede", un artista que admira especialmente por su etapa en The Police. Entre sus canciones favoritas destaca 'Every Breath You Take', un tema que le trae recuerdos de su padre, quien la escuchaba con frecuencia durante el verano.

En cuanto a la exploración de otros géneros, la cantante ha señalado que, aunque siempre ha hecho pop, sus canciones son muy diferentes entre sí. Así, ha recordado que comenzó con 'No me pidas más amor', primer sencillo de su álbum debut, 'Mi sueño', un trabajo con tintes latinos y abundancia de metales e instrumentos de viento. Después llegó la balada 'Le deseo' y más tarde 'Abre tu mente,' con un sonido más electrónico. También ha mencionado 'Si te marchas', con influencias de la música negra de los años 30 y 40. "Siempre he hecho lo que el cuerpo y las canciones me pedían. Estoy abierta a hacer cualquier cosa, incluso un tanguillo de Cádiz", ha concluido.