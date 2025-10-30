Los monstruos y el terror toman hasta el domingo las calles del centro de San Fernando (Cádiz) por Halloween

Decoración de Halloween en la fachada del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

Los monstruos clásicos y el terror toman desde este jueves y hasta el próximo domingo 2 de noviembre las calles de San Fernando (Cádiz) con motivo de Halloween, donde estarán presentes personajes como Drácula, Frankenstein, la Momia, el Hombre Lobo o Medusa.

La programación arranca con la apertura del Mercadillo de la Noche de las Brujas y las actividades infantiles en el Parque Almirante Laulhé y este viernes, día grande de Halloween, la ciudad se llenará de espectáculos, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En la Alameda se ha instalado el Museo Viviente de Monstruos Clásicos. En el Cine Alameda, el público podrá disfrutar del Cine del Terror Inmersivo. En la Plaza del Rey se ofrecerá un musical infantil de Halloween, pensado especialmente para los más pequeños, y el Castillo de San Romualdo acogerá la representación teatral 'Doña Inés, guía espiritual de Don Juan', a cargo de la Asociación Cultural Liceo de Aristóteles.

Además, en esta jornada central de Halloween habrá pasacalles cada 30 minutos y distintas actuaciones a lo largo del centro histórico. El día culminará con el gran concierto 'Maldito Halloween Night Fest' en Bahía Sound, con la actuación estelar de Omar Montes y otros artistas invitados.

El 1 de noviembre se celebrará la tradicional Noche de las Calabazas en el Parque Almirante Laulhé, donde las familias podrán participar en el concurso de decoración de calabazas. Esa misma noche, la Plaza del Rey acogerá el concierto Candlelight especial de Halloween, con un cuarteto de cuerda y más de 3.000 velas iluminando el escenario, en uno de los momentos más mágicos del fin de semana.

El domingo 2 de noviembre los espacios seguirán abiertos al público para que visitantes y vecinos puedan recorrerlos, fotografiarlos y compartir la experiencia vivida en redes sociales.

AMBIENTACIÓN MONSTRUOSA

El Ayuntamiento ha señalado que la ciudad se está transformando con escenarios tematizados, decoraciones y actividades diseñadas para generar una experiencia "inmersiva y divertida".

De esta manera, la Alameda Moreno de Guerra se convierte en un Museo Viviente de los Monstruos Clásicos, con zonas interactivas y figurantes caracterizados, mientras que el antiguo Cine Alameda acogerá el 'Cine del Terror', con proyecciones inmersivas de escenas emblemáticas del cine de terror clásico. Para poder entrar habrá unas taquillas donde poder adquirir los tickets por turnos horarios.

La Plaza del Rey se ambientará con tentáculos gigantes, decoraciones en ventanas, arcos y columnas y un gran escenario que se convertirá en el epicentro de la programación cultural y escénica, mientras que la Plaza de la Iglesia y calles comerciales presentan columpios temáticos, fotocalls y murales de monstruos para recorrer en familia.

El parque Almirante Laulhé acoge el Halloween Kids, inspirado en el universo de Hotel Transilvania, con cuatro zonas decoradas con un gran hotel temático, murciélagos, cementerios y un Mercadillo de las Brujas con puestos de artesanía, gastronomía y atracciones infantiles, entre ellas el tradicional Tren de la Bruja.

Toda la ciudad está señalizada con itinerarios que facilitan el recorrido por los distintos espacios y actividades.

Además, se ha destacado que la celebración de Halloween también se vive "con intensidad" en las barriadas isleñas, donde la implicación vecinal ha vuelto a ser "fundamental". Zonas como La Casería, Huerta El Lolo, Distrito Sur o la Bazán se han volcado en la decoración de sus espacios, con túneles del terror y decorados cuidados y llamativos.

Así, los vecinos han creado escenarios "increíbles" con telarañas, calabazas iluminadas, pasillos encantados y figuras monstruosas elaboradas de forma artesanal, a las que se suman los figurantes que se implican durante las jornadas de puertas abiertas y desarrollo de la actividad en las que reciben a los cientos de visitantes, familias y grupos de amigos.

Como se ha defendido, Halloween en San Fernando "no solo ofrece una propuesta de ocio única, sino que también representa un motor económico y creativo, movilizando a empresas de tematización, hostelería y comercio local".

El Ayuntamiento ha invitado a toda la ciudadanía y a visitantes de otras localidades a venir a San Fernando durante este fin de semana, donde la ciudad se transforma para ofrecer un Halloween "singular y único" que "se ha ganado el prestigio y referencia de la que goza a lo largo de estos años".