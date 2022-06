Moreno dice que no recurrirá a la Junta Electoral el anuncio del plan de Empleo del Gobierno aunque sea precampaña

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección el próximo 19J, Juanma Moreno, ha señalado que no van a plantear ningún recurso a la Junta Electoral "a pesar de que suena un poco feo que el Consejo de Ministros prácticamente 24 horas antes de empezar la campaña electoral aprueba un plan específico para Andalucía, Canarias y Extremadura".

En declaraciones a los periodistas, Moreno ha afirmado que están haciendo una "campaña en positivo" y no van a plantear un recurso, aunque si ha pedido "que nos trate bien".

"Me parece estupendo que Canarias y Extremadura tengan un plan de empleo, pero los andaluces no queremos más que nadie, pero no queremos menos que nadie y este plan de empleo el reparto son 60 euros por habitante a los andaluces, 160 euros por habitantes en Extremadura y 190 euros por habitante en Canarias", ha afirmado.

En este sentido, ha añadido que no quiere que le quiten un euro ni a los canarios ni a los extremeños, "pero lo que sí quiero es que los andaluces tengamos el mismo nivel, si se le da entre 160 y 190, pues que hagan un plan de empleo con entre 160 y 190 euros que son los que corresponden Andalucía y los que nos permite de verdad hacer un plan de empleo serio y riguroso, y no de 50 millones para una población de ocho millones y medio de habitantes".