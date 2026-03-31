Moreno promete "un empujón" para que la Semana Santa de Cádiz sea "lo antes posible" de interés internacional

1074538.1.260.149.20260331202120 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en su visita a la Hermandad de Jesús Caído de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado "la singularidad" de la Semana Santa de Cádiz, que aspira a ser declarada de Interés Turístico Internacional, asegurando que "debe serlo" y que ese título puede ayudar a "proyectar mucho más" a Cádiz y a su Semana Santa, por lo que desde el Gobierno andaluz se va a dar "un empujón" para intentar que lo sea "lo antes posible".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios durante una visita que ha realizado a la Hermandad de Jesús Caído en la Iglesia de San Francisco de Cádiz, desde donde la cofradía universitaria y marianista ha comenzado su salida procesional del Martes Santo.

En este contexto ha comentado que la provincia de Cádiz y Cádiz en particular tiene una Semana Santa "con una enorme singularidad por el sabor que tiene Cádiz, por el cariño que ponen los gaditanos y por el amor cofrade que se vive en esta tierra", resaltando que esta festividad religiosa se ha convertido en "un reclamo" y "una de las señas de identidad" de Andalucía.

El presidente también ha esperado que este Martes Santo y el resto de la semana discurra "sin incidentes ni accidentes", en referencia al incendio que se declaró este Lunes Santo en un edificio de Sevilla y que obligó al cambio de recorrido de varias procesiones. Además, ha valorado la buena climatología que se prevé estos días y que "va a facilitar que los ciudadanos puedan salir a la calle y puedan disfrutar de la Semana Santa", que es "cultura, devoción, fe, economía y una referencia universal", como ha señalado.

"Siempre digo que la Semana Santa más diversa y más bella, en términos de patrimonio y de devoción, desde mi punto de vista, es la de Andalucía", ha expresado el presidente, quien ha animado al resto de españoles a que visiten la comunidad autónoma en estas fechas y Cádiz porque "van a salir muy satisfechos de todo lo que pueden comprobar en materia de devoción, de fe, de cariño, de cultura y de esperanza que hay puesta en esta tierra".

Sobre las 17,20 horas de esta tarde el presidente de la Junta, acompañado del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y del alcalde de Cádiz, Bruno García, ha entrado en la Iglesia de San Francisco cuando el cortejo de la hermandad del Caído ultimaba los detalles para su salida procesional.

Allí ha sido recibido por el hermano mayor, Mauricio Gómez, y el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, quien previamente, en un acto celebrado por la mañana, cedió el bastón de rector al Cristo, depositándolo en el frontal del paso, como señal de unión de ambas instituciones, en la que también procesiona una representación de los vicerrectores y alumnos de las facultades.

Moreno, que ha hecho una ofrenda floral al paso de misterio y al palio de la Virgen, ha podido conocer los pormenores de la Hermandad, para la que este año es una salida "especial" al volver tras 18 años a su original sede canónica en la Capilla que lleva su nombre, ubicada junto al Colegio Mayor de la Universidad frente al Parque Genovés. De hecho, la Hermandad ha salido de la Iglesia de San Francisco para recogerse, ya de madrugada, en su Capilla.

Acompañado por miembros de la Junta de Gobierno de la hermandad universitaria, Moreno se ha mostrado interesado por las peculiaridades de la propia cofradía, con muchos jóvenes entre sus filas, entre ellos 78 monaguillos menores de diez años, y de la circunstancia de que fue la primera hermandad de Andalucía que contó con una cuadrilla formada de hermanos de la propia corporación, en el año 1964.

Posteriormente, el presidente se ha desplazado a otro lado de la plaza San Francisco para ver el procesionar de la Hermandad de Columna. El paso de misterio, con un Cristo de 1660 obra de Jacinto Pimentel, considerado una de las grandes obras del barroco español, va acompañado musicalmente por la banda Rosario, que con su marcha Eternidad puso la banda sonora de una de las campaña de turismo de la Junta de Andalucía.