Muere un hombre corneado por un toro en las fiestas de Ubrique (Cádiz), que decreta un día de luto

UBRIQUE (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

Un vecino de la localidad gaditana de Ubrique ha fallecido este domingo 7 de septiembre tras ser corneado por un toro en las fiestas del municipio, que ha decretado un día de luto oficial.

El suceso tuvo lugar durante la suelta del segundo astado en las fiestas del Toro del Gayumbo, cuando un hombre fue corneado varias veces y ha resultado finalmente fallecido.

El Ayuntamiento de Ubrique ha lamentado "profundamente" en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el incidente ocurrido durante la celebración del festejo taurino y ha trasladado su "más sincero pésame y solidaridad a los familiares, amigos y allegados de la persona fallecida".

El gobierno municipal decidió suspender el espectáculo de fuegos artificiales previsto para la noche del domingo y que las banderas de los edificios públicos ondeen este lunes a media asta en señal de duelo.

El Ayuntamiento pide "comprensión, serenidad y colaboración" a todos los vecinos y visitantes porque considera que "la mejor forma de mostrar apoyo es desde la prudencia y el respeto" y subraya que "Ubrique siempre se ha caracterizado por su unidad en los momentos difíciles y hoy, más que nunca, debemos demostrarlo".