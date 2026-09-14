Muere un trabajador de 53 años atropellado por un camión mientras realizaba labores de asfaltado en Jerez (Cádiz)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha fallecido en la mañana de este lunes 14 de septiembre tras ser atropellado por un camión mientras realizaba labores de asfaltado en la autovía A-382 en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Todo apunta a que un camión ha dado marcha atrás y ha atropellado mortalmente el varón, que tenía 53 años, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

Poco después de las 11,30 horas se recibió en el 112 una llamada del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 en la que se solicitaba la presencia de las fuerzas del orden porque se había producido un atropello con un herido en el kilómetro 3 de la autovía A-382.

La sala coordinadora activó, de inmediato, a la Guardia Civil y a Mantenimiento de Carreteras, que han confirmado al 112 que ha tratado de un accidente laboral producido mientras se realizaban labores de asfaltado en la zona.

Desde el 112 se ha dado aviso al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo.