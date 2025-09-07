Las muertes por accidentes de tráfico en la provincia de Cádiz descendieron a cuatro en el último trimestre de 2024

Archivo - Imagen del interior del cementerio de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

Las muertes causadas por accidentes de tráfico se redujeron en la provincia de Cádiz a cuatro en el último trimestre del 2024, lo que supone cuatro menos que en el tercer trimestre y hasta ocho menos que en el mismo periodo del año anterior (2023), cuando hubo hasta 12 fallecimientos por esta causa.

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, en la provincia se registraron en el cuarto trimestre del año hasta 2.600 muertes, 279 más que en el trimestre anterior, pero 111 menos que en 2023.

Las principales causa de muerte se debieron a enfermedades del sistema circulatorio (705) y tumores (695), seguido de enfermedades del sistema respiratorio (244) y enfermedades del sistema digestivo (121), entre las más numerosas.

Ya en detalle, a lo largo del cuatro trimestre de 2024 se produjeron cuatro muertes por Covid-19, una bajada destacada respecto al trimestre anterior, cuando hubo 28 fallecidos en la provincia.

Además, las muertes por caídas accidentales se elevaron a 33, diez más que el trimestre anterior, y hasta nueve personas perdieron la vida por ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales, reduciendo los datos del periodo anterior (15).

No obstante, las principales causas de muerte en la provincia de Cádiz en ese cuartro trimestre de 2024 se concentran en enfermedades cerebrovasculares (189), tumores malignos de la tráquea, de los bronquios y del pulmón (133), enfermedades del sistema digestivo (127) y otras enfermedades del corazón (125).

Respecto a enfermedades concretas que afectan a hombres o mujeres, los tumores malignos de próstata y de mama han provocado 33 y 51 muertes, respectivamente, a lo que se suma los 15 fallecimientos por tumores malignos en los ovarios, que afecta a las mujeres.

Cabe señalar también que los decesos debido a suicidios y autolesiones se han situado en ese trimestre en 17, mismo número para causas por envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso.

A nivel andaluz, la provincia de Cádiz es la tercera provincia de la comunidad con más fallecimientos durante el cuarto trimestre de 2024, por detrás de Sevilla y Málaga. En total, en Andalucía se registraron 18.396 muertes en ese periodo del año pasado.