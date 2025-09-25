Nacho Dean expone en el Blue Zone Forum de Cádiz las claves que le permitieron unir los cinco continentes a nado

El explorador español Nacho Dean este jueves durante su ponencia en el Blue Zone Forum 2025 de Cádiz - ZONA FRANCA DE CÁDIZ

CÁDIZ 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El explorador español Nacho Dean ha ofrecido este jueves una ponencia en el Blue Zone Forum 2025 de Cádiz sobre las claves que lo llevaron a convertirse en la primera persona en unir los cinco continentes a nado, y mostrando cómo los valores de la exploración pueden transformar organizaciones y proyectos.

En su ponencia, Dean ha relacionado sus experiencias en mares de todo el planeta con los actuales retos de la economía azul, asegurando que "la misma determinación" que le permitió nadar entre continentes "es la que necesitamos para construir un modelo económico sostenible con los océanos", según ha recogido Zona Franca de Cádiz en una nota.

El explorador ha revivido momentos clave de sus 33.000 kilómetros recorridos a pie y sus travesías nadando entre continentes, extrayendo lecciones aplicables al liderazgo empresarial. Así, su intervención, que ha cerrado el bloque de sostenibilidad del foro, ha establecido paralelismos entre la preparación de expediciones extremas y la gestión de proyectos innovadores.

"La adversidad en el mar me enseñó que la resiliencia no es solo resistir, sino adaptarse con inteligencia", ha afirmado ante emprendedores y representantes del sector marítimo

La participación de Dean se ha enmarcado en la estrategia del Blue Zone Forum de incorporar voces capaces de conectar la aventura con la innovación empresarial. Su mensaje sobre la importancia de "navegar aguas desconocidas con convicción", ha sido destacado en un contexto marcado por los desafíos medioambientales y tecnológicos.

El Blue Zone Forum-Navalia Meeting 2025, celebrado en el Palacio de Congresos de Cádiz, ha consolidado de esta manera su apuesta por ponentes que "combinan hazañas extraordinarias con enseñanzas prácticas para el tejido productivo vinculado al mar".

Este evento se enmarca en el proyecto ZF Blue Core-Vivero de Empresas 4.0, financiado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del Programa Operativo Plurirregional de España Feder 2021-2027, a través de la Fundación Incyde.