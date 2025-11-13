Las navieras del puerto de Tarifa (Cádiz) mantienen canceladas las salidas a Marruecos este viernes

TARIFA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

Las navieras que operan en el puerto de Tarifa (Cádiz) en la línea hacia Tánger (Marruecos) van a mantener este viernes canceladas sus salidas debido a las condiciones climatológicas derivadas de la borrasca Claudia. De esta manera, se prolonga la suspensión de sus conexiones marítimas con el norte de África que ya se había anunciado desde las primeras horas de la tarde de este jueves.

Según la información facilitada al pasajero en la página web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, recogida por Europa Press, las navieras Balearia y Africa Morocco Link han cancelado los nueve ferris que tenían operar el viernes.

Por contra, en las conexiones desde Algeciras con Tánger y Ceuta no se han producido cancelaciones, aunque sí algunos retrasos puntuales en las salidas previstas este jueves.

Para este viernes, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene durante todo el día los avisos amarillos en la provincia de Cádiz por lluvias, tormentas, fuertes rachas de viento y fenómenos costeros.

Así, se esperan precipitaciones acumuladas en una hora de 20 mm en toda la provincia, con posibilidad de algunos tornados aislados, y viento del sur o suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar combinada del Suroeste en torno a 4 metros en el Estrecho y el litoral gaditano.