Nieto advierte del "deterioro" de la Fiscalía General con el juicio a Álvaro García Ortiz

Archivo - El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en la sesión plenaria del 25 de septiembre de 2025. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

CÁDIZ 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha señalado "el deterioro" de la imagen de la Fiscalía General debido al juicio a su máximo representante, Álvaro García Ortiz, que se está desarrollando en el Tribunal Supremo (TS), considerando que preservar esa figura "hubiera supuesto la dimisión del actual fiscal general sin presumir la culpabilidad" de su persona.

En declaraciones a los medios antes de participar en la inauguración en Cádiz de las XIII Jornadas Nacionales de Juntas de Gobierno del Consejo General de Procuradores de España, José Antonio Nieto ha calificado de "muy triste" que se haya llegado al punto de que el fiscal general "se siente en el banquillo" por presuntas filtraciones a periodistas.

En concreto, por haber supuestamente enviado a la Cadena Ser el correo electrónico que Carlos Neira, abogado de Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- envió el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía ofreciendo que su cliente reconociera dos delitos fiscales a cambio de llegar a un acuerdo con el que evitar la cárcel.

De esta manera, ha entendido que la dimisión como fiscal general se habría hecho "presumiendo la inocencia" de García Ortiz y "dejando todo el derecho del mundo a su defensa". "Creo que en este caso, cada día que pase, se deteriora más la imagen de esa institución, de la Fiscalía General", ha lamentado.

Preguntado por la apertura de una pieza separada para investigar los pagos en metálico realizados al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García por parte del PSOE, que ha iniciado el juez de la Audiencia Nacional (AN) que instruye el 'caso Koldo', Ismael Moreno, el consejero de Justicia ha pedido esperar a que se ordene ese procedimiento y se vea qué ocurre en la instrucción, advirtiendo que "si de verdad hay alguna responsabilidad en materia de financiación del Partido Socialista", eso sería "algo muy grave".

De momento, ha aclarado, desde la Junta de Andalucía se va a esperar a "que se determine en el órgano judicial correspondiente".