La nueva Sede Electrónica Municipal de El Puerto (Cádiz) comienza a funcionar en fase de pruebas

Reunión sobre la nueva Sede Electrónica Municipal de El Puerto. - AYUNTAMEINTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha puesto en marcha este viernes, en fase de pruebas, su nueva Sede Electrónica Municipal que ya está plenamente operativa y accesible para la ciudadanía, lo que "supone un paso decisivo en el proceso de transformación tecnológica" del Consistorio que está pilotando la empresa municipal El Puerto Global.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, en las próximas semanas se seguirá desarrollando una hoja de ruta por fases que tiene el objetivo de posicionar al Ayuntamiento en "la cabecera de entes locales más tecnificados de España".

La plataforma permite a la ciudadanía realizar gestiones administrativas de manera telemática, sin tener que acudir a las oficinas físicas y con una disponibilidad de 24 horas al día los siete días de la semana, ha destacado el Ayuntamiento.

En este sentido, ha indicado que entre los servicios ya activos está el Registro electrónico de documentos y solicitudes, la consulta de expedientes en curso, el acceso al tablón de edictos electrónicos, la solicitud de certificados e informes, el pago de tributos y tasas municipales, así como el acceso a otros servicios para empresas.

Según el Ayuntamiento, la nueva Sede cuenta con un diseño intuitivo y adaptado a dispositivos móviles y cumple con los estándares de accesibilidad digital. Además, desde esta semana está plenamente integrada con las principales plataformas estatales (Cl@ve, SIR, DEHú, Apoder@, Notifica, BOE), lo que garantiza la interoperabilidad con otras administraciones y la seguridad en las gestiones.

El Ayuntamiento ha explicado que para garantizar una implantación eficaz y una transición fluida, El Puerto Global ha coordinado la formación de los cerca de 375 empleados públicos que usarán la nueva plataforma de gestión en su trabajo diario.

Además, durante las próximas semanas se mantendrá el acompañamiento técnico a las distintas áreas municipales para consolidar el nuevo modelo de trabajo y asegurar la calidad del servicio público, cuyo objetivo principal es reducir los tiempos de respuesta.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de El Puerto, concejal delegado de Comunicación, Innovación y Administración Electrónica y vicepresidente de El Puerto Global, Javier Bello, ha señalado que "el lanzamiento de esta Sede Electrónica supone un gran avance en la forma de prestar servicio público". "Hemos apostado por una administración cercana, accesible y moderna, donde el ciudadano puede hacer sus gestiones con comodidad, sin esperas y con todas las garantías", ha concluido.