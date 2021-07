Olona (Vox): "Hay que cerrar la Verja de Gibraltar porque es una cueva de piratas"

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del grupo Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, ha afirmado este jueves, frente a la verja de Gibraltar, que "hay que cerrar la verja para ahogar cualquier posibilidad de acceso a Gibraltar, sea terrestre, marítimo o aéreo porque se está ante una cueva de auténticos piratas, con el pirata mayor al frente, el señor Picardo", y ha añadido que "quienes pagan las consecuencias son todos los ciudadanos, de manera particular, que viven en el Campo de Gibraltar".

En declaraciones a los periodistas, Olona ha detallado que "acabar el viaje en la verja de Gibraltar es algo que hace particular ilusión por tener la oportunidad, en representación de Vox y de millones de españoles de decir alto y claro 'Gibraltar español'".

En este sentido, ha apuntado que "hay que defender la soberanía española y, desde luego, hay que dejar de ser cómplices de unas mafias y del narcotráfico de élite que opera en el Campo de Gibraltar". Al mismo tiempo, ha anunciado que va a reunirse "con más de 20 asociaciones de Guardia Civil, Policía Nacional y agentes de Vigilancia Aduanera, la unidad de élite" que le han explicado "cómo son las circunstancias tan desastrosas bajo las que operan y protegen la seguridad en el Campo de Gibraltar".

De esta forma, Olona ha desarrollado que ha acudido a Gibraltar "a elevar también la voz en su nombre porque el Ministerio del Interior les tiene abandonados y les hace poner en riesgo sus vidas cada vez que salen a las calles a defender la seguridad y el orden público" porque "hay un narcotráfico de élite, que es el que opera en el Campo de Gibraltar, y unos agentes que reclaman que se lleven a cabo las modificaciones legislativas necesarias para que de una vez rija en España el principio de autoridad, porque se advierte un cambio evidente en el modus operandi de los narcotraficantes que no ha ido acompañado de una evolución necesaria en los medios materiales y personales con los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden hacer frente a esta amenaza".

Por otra parte, la secretaria general ha argumentado que "Vox reclama, como medida inmediata, el cierre automático y absoluto de la verja para ahogar cualquier posibilidad de acceso terrestre, marítimo o aéreo, a Gibraltar", aunque ha matizado que "para ser una medida que no sea una irresponsabilidad para los trabajadores que cada día acuden a Gibraltar, tiene que ir acompañada de unas medidas de apoyo adecuadas, pero no se puede seguir siendo cómplices de un chantaje y de una invasión de un territorio español".

No obstante, ha insistido en que "sólo Vox dice alto y claro que un país que no defiende sus fronteras es como una casa que no tiene paredes, no es un hogar" y ha recordado que "la primera obligación de un Gobierno es defender de manera efectiva sus fronteras, y este Gobierno no lo está haciendo, por eso Gobiernos como el marroquí lo que hacen con España es someterla a un chantaje que va incrementando, hasta el punto de llamar a Ceuta y Melilla territorios ocupados, pero con Vox habrá soluciones".

Por último, en relación a la supuesta orden de detención emitida por las autoridades gibraltareñas contra el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, Olona ha recordado que "se habría emitido una orden de detención con ocasión de una actuación de la que hay que sentirse orgullosos, porque él y otros valientes españoles vinieron a Gibraltar y, frente a unas autoridades desleales, que lo que estaban haciendo era arrojar al mar bloques de hormigón para impedir que los pescadores españoles pudiesen faenar en las aguas españolas, lo que hizo fue recoger esos bloques de hormigón que hoy se luce con orgullo en la sede de Vox en Madrid".