La ONCE reparte 605.000 euros en la comarca de la Janda, con un cupón premiado con 500.000 euros en Conil (Cádiz)

Manuel Vargas, vendedor de la ONCE en Conil - ONCE

CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de ONCE de este pasado miércoles ha repartido 605.000 euros entre las localidades de Conil de la Frontera, donde un vecino se ha llevado 500.000 euros, el mayor premio que ofrecen los sorteos de diario de la entidad, además de otros cupones premiados con 35.000 euros en Barbate y Chiclana de la Frontera.

La organización ha detallado en una nota que Manuel Vargas, vendedor de la ONCE desde hace dos años, ha vendido el cupón premiado con 500.000 euros y otro con 35.000 euros en su punto de venta ubicado en la plaza de Nuestra Señora de las Virtudes, aunque también vende por los chiringuitos de la playa de Los Bateles.

"Parece que me ha tocado a mí, estoy nervioso, no he dormido nada", ha recocido esta mañana, para mostrar su alegría por los clientes agraciados. "Al que le haya tocado, yo me pongo en su lugar y le he arreglado la vida", ha añadido Manuel, quien no sabe si le ha dado la suerte a un vecino o a un turista de la localidad gaditana.

El sorteo de este miércoles, que estaba dedicado al 30 aniversario de Salvamento Marítimo, ha dejado otro cupón premiado con 35.000 euros, que vendió Susana Pérez en la avenida de la Mar de Barbate, y otro con la misma cantidad en el mercado de Chiclana de la Frontera, vendido por Ana Belén Ibeas, por lo que la ONCE ha repartido en total 605.000 euros en la comarca de La Janda.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.