La ONCE reparte un millón y medio en La Línea (Cádiz) con un cupón premiado con un 'Sueldazo'

Antonio Jesús Moreno, vendedor de la ONCE en La Línea. - ONCE

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE de este sábado ha dejado en La Línea de la Concepción un premio de su 'Sueldazo' de 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años, que suman un total de 1.500.000 euros de premio, vendidos por Antonio Jesús Moreno en la calle Real de la localidad.

"Espero que al que le haya tocado le siente tan bien como a mí al enterarme", ha manifestado el vendedor, antiguo albañil que llegó a la ONCE por una discapacidad física y que, desde entonces, está "muy contento de tener este trabajo". "Me ha descubierto facetas de mí que no sabía que tenía y disfruto del trato con la gente, más si como ahora les doy una alegría", ha añadido.

En una nota, la ONCE ha recordado que el Sueldazo del Fin de Semana ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Además, premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos a otros cuatro cupones.

"Me he quitado la espinita por fin", ha manifestado el vendedor linense, que según ha relatado hace poco tuvo en sus manos un cupón premiado con un Sueldazo pero se le escapó. "Este premio es una alegría grandísima, a todos nos gustan las buenas noticias pero esta es una muy grande", ha concluido Antonio Jesús Moreno.