La oposición municipal de San Fernando (Cádiz) se une para defender La Casería

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces en el pleno del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) del PP, José Loaiza; AxSi, Fran Romero; Vox, Carlos Zambrano, y Podemos, Ana Rojas, han registrado para su debate en la sesión plenaria del próximo jueves una moción conjunta solicitando la convocatoria urgente de la Junta de Portavoces en la que el gobierno municipal informe de los trámites realizados para la Declaración de Interés Público de La Casería, así como la situación actual del expediente remitido, en ese sentido, a la Dirección General de Costas.

Según una nota conjunta de las cuatro formaciones, los partidos de la oposición municipal quieren mostrar así su compromiso con los afectados por la decisión de proceder al derribo de las casetas de los pescadores y los establecimientos hosteleros afincados en la playa de La Casería.

Así, Ana Rojas, portavoz de Podemos San Fernando, ha incidido en que "el derrumbe de las casetas va más allá de la pérdida de puestos de trabajo, que ya en sí supone un problema importante porque San Fernando no puede permitirse perder ningún empleo más teniendo un índice de desempleo de más del 30%, sino también la pérdida de un enclave singular de la ciudad que es tan nuestro". Además, ha señalado que "esta situación se arrastra desde gobiernos anteriores que no han atajado el problema cuando tuvieron ocasión" y que "aún no hay ningún proyecto para la zona, a pesar de las prisas de Costas por empezar los derrumbes".

Por su parte, Vox ha celebrado la "unanimidad" entre los partidos de la oposición, puesto que "es un problema de todos los isleños, y hay que abordarlo como tal".

Carlos Zambrano, portavoz del grupo municipal VOX en San Fernando y diputado nacional, ha declarado que "sólo si se mantiene la unidad para conservar este enclave habrá una oportunidad", y ha añadido que "San Fernando merece que los isleños luchen por su identidad, si se perdiese el encanto de la Playa de la Casería, se perdería una parte de nosotros mismos".

El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, también ha valorado la presentación de esta moción conjunta y ha manifestado que "los isleños están cansados de enfrentamientos políticos, lo que quieren es que se aporten soluciones a sus problemas y que las administraciones se entiendan". "Quieren que la señora Cavada abandone su enfrentamiento con Costas, que tiene su mismo color político", ha subrayado.

En este sentido, Romero ha criticado que "la irresponsable y negligente actitud del equipo de gobierno local de PSOE y Cs con respecto a la Casería ha provocado que los grupos de la oposición de la Corporación Local hayan dejado a un lado las diferencias y se unan en bloque para salvar la Casería".

Por último, José Loaiza, del PP, ha resaltado la "unidad" que la decisión sobre el derribo de La Casería ha provocado en los partidos políticos municipales, con "la triste excepción de los que conforman el gobierno", PSOE y Ciudadanos. "Hay que lamentar que anto Patricia Cavada como sus socios de Cs hayan rehusado la invitación cursada por los vecinos y afectados de La Casería para demostrar unidad y proceder conjuntamente en un asunto que también es de ciudad", ha manifestado.

Así, Loaiza ha aprovechado para recordarle a la alcaldesa que "ya que ha sido parte del problema, ahora que lo sea de la solución", y se sume así, "con trabajo y transparencia a la batalla para salvar, no unas meras casetas de pescadores, sino el sustento de muchas familias, un atractivo turístico y una seña de identidad de San Fernando".

La moción registrada recoge, igualmente, la solicitud a Costas de la paralización de todas las acciones encaminadas al derribo de las construcciones, y tanto al Ministerio de Medioambiente como a la Junta de Andalucía, la emisión de informes favorables a la Declaración de Interés Público de La Casería.

LA CASERÍA

La Casería se conforma como uno de los espacios más singulares de toda la Bahía de Cádiz. A ello han contribuido activamente los vecinos de este barrio, cuya privilegiada ubicación, que evidencia una histórica relación con el mar, ha dejado algunos vestigios, como su playa y las multicolores casetas de los pescadores.

Por ello, las cuatro formaciones han apuntado que esta realidad atrae desde hace años a gente de todas partes, que valoran lo auténtico de un asentamiento que debe ser conservado y, a partir de ahí, mejorado sin que ello conlleve ni la desaparición de sus casetas ni de los establecimientos de hostelería que dan sentido a la zona.

Los proyectos para urbanizar esta franja del litoral, paralizados durante años, volvieron a revitalizarse recientemente como consecuencia de las "múltiples reuniones" mantenidas entre la Dirección General de la Costa y el Mar, y el Ayuntamiento de San Fernando. Estos encuentros derivaron el 6 de agosto de 2020 en la comunicación oficial de la incoación del procedimiento de recuperación posesoria.

A partir de esa fecha, los propietarios de las casetas comenzaron a recibir los expedientes de desalojo iniciándose la cuenta atrás dictada por Costas para que cesasen "en la indebida ocupación y restituyan el terreno a su estado anterior".

La presión social obligó al gobierno municipal a buscar una fórmula in extremis con la que al menos intentar enmendar la actual situación de desamparo de los afectados por la decisión de la Dirección General de la Costa y el Mar. El pleno municipal aprobó, el 26 de noviembre de 2020, el inició de la solicitud para que la zona sea declarada de interés público y, con ello, mantener la playa de La Casería y sus construcciones singulares como elementos que deben ser conservados.