La Orquesta Joven de Andalucía clausura el XXI Festival de Música Española de Cádiz

CÁDIZ, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Joven de Andalucía del Programa Andaluz para Jóvenes Intérpretes, proyecto dependiente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, ofrecerá un concierto en el Gran Teatro Falla, el 26 de noviembre, con motivo de la clausura del XXI Festival de Música Española de Cádiz.

Según ha indicado la Junta en una nota, previamente, se celebrará en Sevilla, desde el día 17 de noviembre y hasta el 26, un encuentro al que han sido convocados 55 jóvenes talentos musicales andaluces, y en el que trabajarán con el reconocido director Julio García Vico, la veterana solista internacional Sheila Jordan y el trío del pianista y compositor malagueño José Carra, para la preparación de este encuentro extraordinario con motivo de la invitación del Festival de Música Española de Cádiz para clausurar su vigésimo primera edición.

García Vico está al frente de este proyecto que, bajo el título 'Simple Gifts' cuenta con dos partes bien diferenciadas: en primer lugar, la versión orquestal que Aaron Copland realizara de su Appalachian Spring en 1945. A continuación, una revisión sinfónica de los temas fundamentales en la trayectoria de la cantante de jazz Sheila Jordan. Los arreglos corren por cuenta de José Carra que, junto a su trío integrado por el baterista Dani Domínguez y el contrabajista Bori Albero, se subirán al escenario para ejercer de puente entre la legendaria Sheila Jordan, a punto de cumplir 96 años y la OJA.

Para preparar este repertorio, el alumnado tendrá la oportunidad de trabajar con profesores especializados en este tipo de repertorio, formados tanto en la clásica como en el jazz, como son el flautista Fernando Brox (antiguo alumno de la OJA), el violinista Igmar Alderete y el percusionista Arturo Serra. Asimismo, el propio José Carra asistirá en los ensayos a García Vico, en la preparación del estreno absoluto de las versiones orquestales de temas tan emblemáticos en la trayectoria de Jordan como 'The Bird and Confirmation' o 'Lucky to be me'.

Con estas fechas, el Programa Andaluz para Jóvenes Intérpretes continúa con su apuesta y compromiso con los festivales andaluces, tras la participación este mismo año en citas tan significativas como la clausura del Festival de Música y Danza de Granada, la clausura del Baezafest o la participación en el festival Guadix Clásica.