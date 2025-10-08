El partido del alcalde de La Línea (Cádiz) se presenta este jueves como '100x100 Unidos' con vista a las autonómicas

Archivo - Juan Franco, candidato de La Línea 100x100 y alcalde de La Línea, junto a su equipo de campaña en 2023. - LA LÍNEA 100X100 - Archivo

La marca política que se creara en el año 2015 en La Línea de la Concepción (Cádiz), bajo el nombre de 100x100 con el alcalde Juan Franco, a la cabeza y dos mayorías absolutas consecutivas, se presenta este jueves en Cádiz capital bajo el nombre de '100x100 Unidos' con la intención de dar el salto a nivel regional en las próximas elecciones autonómicas de 2026, aunque de momento solo en la provincia.

"Estamos convencidos de que Cádiz merece una voz propia en la Junta", apuntan desde La Línea 100x100 en las redes oficiales del partido, recogidas por Europa Press. Ahí señalan como marca 'Cádiz 100x100 Unidos', que presenta este jueves el presidente del partido, Javier Vidal, sin que hasta el momento haya trascendido el posible candidato a tener esa voz en el arco parlamentario andaluz.

Desde el partido han apuntado a Europa Press que la idea era extender el partido a otras localidades de la provincia más allá del Campo de Gibraltar pero al haber elecciones autonómicas en 2026, antes de las municipales, era el momento de hacerlo. Así, aunque han valorado la incorporación en otras provincias andaluzas, por ahora solo lo harán en la provincia gaditana.

Cabe recordar que este partido o agrupación, con el color naranja como sello, se crea en 2015 "cansados y hartos de ver cómo los miembros de los distintos partidos que han ido gobernando La Línea durante los últimos años han ido mirando por sus intereses particulares, buscando su futuro en las distintas instituciones mientras el pueblo se ha ido hundiendo en la dejadez y miseria más absoluta".

Así, ese año decidieron "tomar riendas en el asunto como vecinos, con el único objetivo de mirar sólo y exclusivamente por los intereses del pueblo de La Línea al 100 x 100". Algo que dio como resultado que en las elecciones municipales de 2015 obtuvieran nueve concejales, los mismos que el PSOE aunque por detrás en número de votos.

Cuatro años más tarde, Juan Franco se convirtió en uno de los alcaldes más votados de España con 21 concejales de los 25 posibles que se ponían el liza en el municipio en las elecciones de 2019. Ya en 2023, lejos de sufrir el desgaste de la mayoría absoluta, incluso incrementó el respaldo logrando 22 de los 25 concejales de la Corporación municipal linense.

Ahora, con un bagaje también provincial a sus espaldas al haber formado gobiernos de coalición en la Diputación de Cádiz durante el mandato 2019/2023 con el PSOE y actualmente, en el 2023/2027, con el PP, se presentan como 'Cádiz 100x100 Unidos' para que los gaditanos tengan "una voz propia en la Junta".