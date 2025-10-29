El paso de una manga marina por Rota (Cádiz) provoca numerosos daños materiales

Un árbol caído tras el paso de una manga marina en Rota - POLICÍA LOCAL DE ROTA

ROTA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

El paso de una manga marina, similar a un tornado, esta pasada madrugada ha provocado numerosos daños materiales en la zona de Costa Ballena, en Rota, una localidad de la Costa Noroeste de la provincia de Cádiz. En concreto, esta manga marina ha causado desperfectos en la avenida Carla de Orleans, donde se han producido, entre otros daños, caídas de árboles.

Según ha comunicado la Policía Local de Rota, desde el primer momento se ha trabajado en el lugar, asegurando y perimetrando las zonas afectadas para garantizar la seguridad de los vecinos. Asimismo, Protección Civil ha colaborado en las labores de retirada de árboles caídos y recolocación de señales viarias.

Desde primera hora de la mañana, personal de la Delegación de Parques y Jardines y de la EUC de Costa Ballena trabajan para recuperar la normalidad lo antes posible. Es por eso que han agradecido la colaboración y comprensión de los vecinos ante esta situación.

En la localidad vecina de Chipiona, las lluvias han dejado entre 30 y 45 litros de agua por metro cuadrado en las diferentes zonas con pluviómetros. Así, Policía Local y Protección Civil han estado atendiendo pequeñas incidencias que poco a poco han ido desaguando y solucionando con llamadas a Bomberos.

En el campo, desde la Delegación de Agricultura se supervisan los arroyos, canales y cunetas, comprobando que las acciones previas de limpieza han facilitado el desagüe general, sin que haya desbordamientos, y en las playas, los emisarios y madronas abiertas también han funcionado, desaguando estas primeras aguas con rapidez.

En Sanlúcar, también en la Costa Noroeste de la provincia de Cádiz, su alcaldesa, Carmen Álvarez, ha señalado en un mensaje en redes sociales que esta ha sido una noche "de tormentas y lluvias intensas de incluso más de 50 litros en apenas una hora".

Los operarios de la empresa municipal de limpieza Emulisan trabajan desde primera hora para restablecer la normalidad en las zonas afectadas, y el Ayuntamiento mantiene activado el protocolo de seguridad por el aviso amarillo hasta las 00,00 horas de esta medianoche.

Carmen Álvarez ha agradecido a los trabajadores de Infraestructuras y Emulisan, Protección Civil, Bomberos, Policía Local y Aqualia por su trabajo esta pasada madrugada y en las próximas horas.