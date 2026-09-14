El patrullero 'Tagomago' finaliza su misión de vigilancia marítima en el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán

Archivo - El patrullero de vigilancia de zona 'Tagomago' en el mar de Alborán. - LA ARMADA - Archivo

CÁDIZ 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El patrullero de Vigilancia de Zona 'Tagomago' (P-22) ha finalizado la operación de vigilancia marítima llevada a cabo en aguas del Estrecho de Gibraltar y mar de Alborán. La misión ha contabilizado un total de siete singladuras, en las que ha recorrido más de 1.000 millas náuticas, monitorizando unidades de interés y el tráfico marítimo.

En una nota, la Armada ha señalado que el 'Tagomago' ha contribuido a velar por el cumplimiento de los acuerdos internacionales y las normas establecidas por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, manteniendo una estrecha coordinación con los patrulleros 'Atalaya' e 'Isla de León', así como con distintas embarcaciones del servicio marítimo de la Guardia Civil o de la Compañía de Mar del Ejército de Tierra.

El comandante del 'Tagomago', el teniente de navío Miguel López Garay, ha explicado que la colaboración entre unidades permite distribuir esfuerzos, mantener una presencia más ampliada y facilitar la respuesta ante las diferentes situaciones que pueden surgir, en una zona marítima "tan transitada y compleja", como es el entorno del Estrecho de Gibraltar, "donde transitan más de 300 barcos cada día, uno cada 5 minutos".

Durante esta operación de presencia, vigilancia y disuasión, integrado en el Mando Operativo Marítimo y bajo control operativo del Mando de Operaciones, la dotación del buque ha demostrado "el compromiso" de las Fuerzas Armadas españolas.

El Mando Operativo Marítimo (MOM) es el órgano de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, subordinado al jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad) responsable, a su nivel, del planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones de presencia, vigilancia y disuasión de los espacios marítimos de soberanía, responsabilidad e interés nacional.

Se encuentra bajo el mando del almirante de Acción Marítima (Almart), vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, y tiene sede en Cartagena (Murcia).

Integrados en el MOM, distintos buques de la Armada realizan, bajo control operativo del Mando de Operaciones, operaciones de presencia, vigilancia y disuasión, que son una herramienta para mantener la vigilancia de los espacios de soberanía e interés, lo que permite incrementar el conocimiento del entorno marítimo, contribuir a su protección integral y también detectar anticipadamente amenazas y facilitar una respuesta inmediata y viable ante una potencial crisis.

Junto al MOM, los Mandos Operativos Terrestre (MOT), Aéreo (MOA), espacial (MOESPA) y Ciberespacial (MOC) conforman la estructura de Mandos Permanentes. Diariamente, hay unos 850 militares de las Fuerzas Armadas involucrados en las operaciones permanentes, que se desarrollan bajo control operativo del Mando de Operaciones.