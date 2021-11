Pedro Fernández confía en que la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género tenga "el máximo consenso"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha reiterado este miércoles el compromiso del Gobierno en la lucha contra la violencia machista, "una prioridad reforzada por el Pacto de Estado Contra la Violencia de Género", cuya vigencia, según ha avanzado, "está a punto de finalizar" y ha confiado en que su "renovación y actualización ponga de manifiesto el compromiso contra la violencia de género en el Congreso de los Diputados y vuelva a sumar el mayor consenso posible para que este tipo de violencia siga siendo una cuestión de Estado que atañe a todos los partidos políticos".

Según ha informado la Delegación del Gobierno en una nota, Fernández, durante el acto de entrega de los reconocimientos Menina 2021, ha defendido que "es el momento de mejorar la coordinación de las diferentes administraciones en la lucha contra la violencia de género, así como dotar esta tarea de la financiación adecuada".

Además, ha repasado las actuaciones proyectadas y puestas en marcha por el Gobierno para la erradicación de la violencia machista, como "el incremento en sus Presupuestos Generales del Estado para 2022 de los fondos destinados a planes y programas contra la violencia de género, en 56 millones de euros, hasta alcanzar los 285 millones, o la aprobación en el Consejo de Ministros del pasado martes de aumentar la aportación al sistema Atenpro para ampliar la atención a las mujeres que son víctimas de todo tipo de violencia".

Asimismo, ha añadido que "actualmente está en tramitación el Congreso de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, para que el consentimiento de la mujer sea el aspecto fundamental sobre el que se configuran los delitos contra la libertad sexual", es decir, "un amplio conjunto de herramientas que persiguen que las mujeres tengan un mejor presente y un futuro de esperanza".

En este punto, ha resaltado la importancia de educar en igualdad, tanto en las familias como en las aulas, para que "las próximas generaciones tengan una nueva mentalidad más igualitaria, libre de violencia". "El final de la violencia machista debe empezar por una educación que promueva la igualdad entre hombres y mujeres, con la que conseguiremos una democracia de excelente calidad", ha asegurado.

De democracia y de igualdad, ha añadido, "sabe mucho Carmen Calvo", premio Menina 2021 a propuesta de la Delegación del Gobierno en Andalucía, "una persona que ha unido su perfil como feminista y como jurista constitucionalista para desarrollar, de forma lúcida y muy esclarecedora, un pensamiento científico sobre el feminismo como elemento nuclear de una democracia que realmente quiera serlo".

"Carmen nos ha enseñado que no hay democracia sin feminismo, ya que el pueblo lo componen juntos hombres mujeres", ha destacado el delegado, que le ha trasladado su enhorabuena y agradecido "que nos haya abierto los ojos a la verdadera democracia, que no lo es, si no cuenta en pie de igualdad, con las mujeres".

El delegado del Gobierno ha ampliado su enhorabuena a todos los premiados en este "acto de unidad entre fuerzas ante la amenaza de los que niegan la violencia de género y pretenden imponer retrocesos en los derechos de las mujeres". "Tengo el firme convencimiento de que, quienes nos hemos reunido hoy aquí, autoridades e instituciones, premiados, representantes del movimiento asociativo y profesionales, mostramos con nuestro gesto un verdadero patriotismo y constitucionalismo", ha afirmado.

Los Reconocimientos Menina 2021 los otorga el Ministerio de Igualdad, a propuesta de la Delegación y Subdelegaciones del Gobierno en Andalucía, en reconocimiento y apoyo a la labor de entidades, asociaciones, instituciones y particulares andaluces en la erradicación de cualquier forma de violencia sobre la mujer.

Las estatuillas, que reproducen la imagen de una Menina de Velázquez y que han sido elaboradas por internas en centros penitenciarios, se otorgan a propuesta de un jurado presidido por el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, e integrado por los ocho subdelegados y subdelegadas provinciales, la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Andalucía y sus unidades provinciales de coordinación, así como la Fundación CajaSol.

En esta novena edición, junto con Carmen Calvo, han sido galardonadas por su labor en defensa de la igualdad y de los derechos de las mujeres la magistrada Soledad Balaguer, los ayuntamientos de Jerez de la Frontera y de Montilla; la Asociación de Mujeres AMEFA de Albolote, la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña Guerrero; el equipo técnico del Servicio Integral de Atención y acogida a Mujeres víctimas de violencia en Jaén; la presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz; y la abogada laboralista Aurora León.

Durante el acto también se han entregado ocho menciones especiales, a través de diplomas honoríficos, a instituciones o personas representativas en la lucha contra la violencia machista, entre las que figuran Miguel Ángel Ontiveros, inspector de la Policía Nacional; Jorge de Las Heras Rivas, Policía Nacional; IES Trassierra; municipios VioGen en la provincia de Granada; Formador@s Plan Director para la mejora de la convivencia y la seguridad en los centros educativos en Huelva; centro El Corte Inglés de Jaén; el Ayuntamiento de Casabermeja y el Centro Penitenciario Sevilla I y CIS.