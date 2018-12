Pérez Dorao repetirá como candidato de Cs en Cádiz si le "designan" y tiene oportunidad de intervenir en el programa

Publicado 24/12/2018 9:49:34 CET

CÁDIZ, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao, ha indicado que repetirá como candidato a la Alcaldía por la formación naranja en las próximas elecciones municipales si la dirección nacional le "designa" a él y tiene "la oportunidad de intervenir en el programa".

En una entrevista concedida a Europa Press, Pérez Dorao ha explicado que hasta el mes de febrero la dirección nacional no designará al candidato a la Alcaldía de Cádiz "porque ahora hay mucho lío con la formación del futuro gobierno en Andalucía".

Por ello, el portavoz de la formación naranja ha indicado que el que quiera ser candidato "dependerá de la decisión que tome la dirección nacional, pues si se elige otra persona yo no lo voy a discutir, y también dependerá de que no haya otra persona con capacidades superiores a las mías y en cuyo caso yo mismo sugeriría que esta persona asumiera la candidatura".

De igual modo, Pérez Dorao ha apuntado que dependerá de cómo se pueda componer el equipo. "Nosotros tenemos las expectativas de aumentar en número de concejales en la siguiente legislatura por lo que es importante que el equipo que podamos formar sea un equipo que tenga cohesión, que pueda trabajar juntos, que esté formado por gente que tenga posibilidades de aportar y ánimo de trabajar".

Además, el portavoz ha destacado, que en su decisión también tendrá que ver que posibilidades hay intervenir en el programa y en la preparación del programa. "No se trata de coger un sitio, sino de coger un sitio para hacer algo concreto y lo concreto tiene que estar puesto en un programa que tenemos que completarlo, por lo que, si me designan como candidato, me gustaría poder manejar las prioridades de ese programa", ha concluido.