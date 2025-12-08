Pescadores de Sanlúcar (Cádiz) esperan una campaña de Navidad "bastante buena" tras mejorar capturas de langostinos

Langostinos de Sanlúcar en una imagen de archivo. - COFRADÍA DE PESCADORES DE SANLÚCAR

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La campaña de Navidad de mariscos y pescados en la lonja de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) ofrece perspectivas "bastante buenas" para este sector, que desde noviembre ha capturado más de 35.000 kilos de langostinos de Sanlúcar, uno de los productos más cotizados en estas fiestas navideñas.

Unos datos que además son ligeramente superiores a la Navidad de 2024, cuando días antes de la cena de Nochebuena solo se habían comercializado casi 23.500 kilos de langostino en la lonja sanluqueña, haciendo que los precios de este producto fueran entonces mucho más elevados en el mercado al haber menos género del esperado.

De esta manera lo ha explicado José Carlos Macías, portavoz de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, a Europa Press, quien ha asegurado que "producto hay, todo el que se quiera y más", porque además de los langostinos, los barcos pesqueros han traído a puerto miles de kilos de gamas y galeras, mariscos que complementan las mesas de muchas casas españolas durante la Navidad.

Así, a los 35.000 kilos de langostinos capturados desde noviembre, se suman los 60.000 kilos de galeras y los 30.000 kilos de gambas, datos estos últimos algo menores que la campaña navideña del año pasado, pero que dejan buenas previsiones en el sector.

Teniendo en cuenta los días de borrasca que ha sufrido la provincia de Cádiz durante el pasado mes de noviembre, este volumen de captura es positivo para la lonja de Sanlúcar, que ha lidiado con rachas de

Como ha explicado Macías, los precios del langostino de Sanlúcar se encuentra en estos momentos en los 75 euros el kilo en la lonja, por lo que en el mercado su coste sube algo más. Aunque este precio puede afectar a los bolsillos del consumidor, el portavoz de la cofradía ha señalado que estos niveles son "buenos" para los pescadores, que obtienen con ellos mayores ganancias en un trabajo al que dedican buena parte de la jornada, "arriesgando su vida" en la mar.

Aunque el langostino suele ser el "rey" de las cenas de Navidad, el portavoz y técnico de la cofradía ha animado a los consumidores a apostar por otros pescados y mariscos "más económicos" pero de la misma calidad que los langostinos que llegan hasta la lonja sanluqueña, una amplia variedad que puede ofrecer una novedad en los menús que se vayan a diseñar para las cenas en familia y amigos.