Pescadores de Sanlúcar (Cádiz) lamentan que el reparto de cuota del boquerón llegue "dos meses tarde"

SANLÚCAR DE BARRAMEDA CÁDIZ, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz, se ha mostrado "contenta" por el aumento en la cuota del boquerón en el Golfo de Cádiz anunciada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, aunque han advertido que este reparto "llega tarde" al producirse "dos meses después" del inicio de la campaña en julio, periodo "de pesca fuerte" para este sector.

"Nuestra posición es que estamos muy contentos con la cantidad de kilos que han llegado, por ahí estupendo y ojalá llegue todos los años lo mismo, pero se puede mejorar en los momentos de reparto. Esas cantidades nos hubieran hecho falta el 1 de julio", ha aseverado en declaraciones a Europa Press, José Carlos Macías, técnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda.

En ese sentido ha reclamado al Gobierno de España que este reparto "se puede mejorar sustancialmente" si éste "llega antes". Según ha explicado, la campaña del boquerón se extiende entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio del 2024, iniciando este periodo con un 20% de cuota estimada para los meses de julio y agosto hasta que se produzca en septiembre el reparto definitivo, una cantidad que ha considerado "insuficiente" ya que en esos meses es cuando más pescan.

"En agosto nos quedamos sin kilos y eso significa que no puedes salir a pescar a riesgo de que te sancionen. ¿Cómo te pueden dar un 20% para echar el verano si es cuando tú más pescas?", ha lamentado el técnico de la cofradía, quien ha asegurado que han elevado estas quejas al Gobierno, quienes a su vez les han transmitido que este problema es "una cosa de Europa" que "no establece la cuota hasta una fecha determinada y no pueden repartir hasta septiembre".

"Tenemos que hacerlo de otra manera", ha aseverado para explicar que en septiembre los barcos de cerco "están casi parando porque empieza el mal tiempo y ya no salen con los vientos que soplan" por lo que "no tienen posibilidad de coger toda esa cantidad de kilos que les han dado". De hecho, una vez llegue noviembre, está previsto que no vuelvan a salir a faenar hasta el 1 de febrero de 2024, alargándose su temporada hasta el 30 de junio.

Macías ha apuntado como solución el que se les permita "organizarse" respecto a los kilos que deben coger al año, siempre teniendo en cuenta una estimación provisional, y que no se les establezca un porcentaje bajo al iniciarse la campaña. "Si sé que tengo para mi campaña 150.000 kilos, yo me organizo y si en verano me como un 40% y en invierno sé que no voy a coger, cuando arranque otra vez en febrero voy gastando ese resto que me queda", ha explicado.

La flota pesquera del boquerón en Sanlúcar está conformada por seis barcos, la mitad con la que contaban "hace ocho años", con un reparto medio de 150.000 kilos al año por cada embarcación. En total, unas 1.000 toneladas de boquerón para esta cofradía sanluqueña, que ha reiterado su petición de que se les permita pescar más durante los meses de más faena.

En concreto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha establecido el reparto de la cuota definitiva asignada a España de boquerón entre la flota de cerco del Cantábrico y Noroeste y el Golfo de Cádiz, 9.831 toneladas, de las 20.255 del Total Admisible de Captura (TAC) establecido para el periodo de gestión anual que comenzó el pasado 1 de julio y finaliza el 30 de junio de 2024.