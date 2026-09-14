Plataforma antidroga dice que lleva "25 años" reclamando juzgados específicos y celebra que se abra debate

Archivo - Sala de la Audiencia de Algeciras (Cádiz) en el comienzo del macrojuicio contra el clan de Los Castañas. En abril del 2023 en Algeciras (Cadiz). ARCHIVO. - Nono Rico (Europa Press) - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Provincial Nexos y de la plataforma antidroga Alternativas en el Campo de Gibraltar (Cádiz), Francisco Mena, ha celebrado que la fiscal jefe Antidroga, Rosa Ana Morán, haya reclamado la creación de juzgados especializados en delincuencia organizada, como el narcotráfico, sumándose así a una medida que la entidad gaditana lleva reclamando "25 años".

En declaraciones a Europa Press, Francisco Mena ha considerado acertado que se haya puesto encima de la mesa una cuestión que vienen reclamando "desde hace muchísimos años", con la creación de dos juzgados específicos en la provincia, uno en el Campo de Gibraltar y otro en la capital.

La finalidad de estos juzgados sería instruir macrocausas relacionadas con el narcotráfico, como los ya dirimidos en los juzgados de instrucción de Algeciras, y similares y evitar así nulidades y embotellamientos de causas en estos tribunales.

"Hace 25 años, nosotros consideramos que, al igual que los juzgados se han especializado en violencia de género o menores, y que con la situación que tenía la provincia de Cádiz, sería muy bueno que tuviera dos juzgados especializados en narcotráfico", ha relatado el presidente de la plataforma antidroga, apuntando que "el 75%" de las causas que se instruyen en la comarca campogibraltareña son relacionados con el tráfico de drogas.

Así, ha ampliado la creación de estos juzgados específicos a todas esas zonas con mayor afectación del narcotráfico, como puede ser Galicia, Barcelona y buena parte de la costa de Andalucía, además de Sevilla, aclarando de este modo que su implantación no sería necesaria en todas las provincias españolas.

Respecto a la propuesta de que la Audiencia Nacional acoja estas macrocausas de narcotráfico para aliviar la tarea de los jueces en la provincia, Francisco Mena ha afeado que desde este órgano se haya eludido esa responsabilidad agarrándose a que no es "competente" para ello, algo en lo que ha mostrado su discrepancia.

Pese a esto, ha vuelto a incidir en la creación de este juzgado específico atendiendo a que las Fuerzas Seguridad del Estado se han especializado en temas de narcotráfico y existe la figura del fiscal antidroga en Andalucía y específicamente en la provincia de Cádiz.

"No hay juzgados específicos de instrucción para narcotráfico y nosotros llevamos desde hace 25 años proponiendo esta figura", ha comentando, indicando que esta medida se ha presentado a los ejecutivos de distinto signo político que han gobernado en España, tanto a PP como a PSOE, y que "nunca ha habido sensibilidad en este tema".

Entre los motivos por lo que no se ha dado respuesta a su petición, Mena ha apostado por el hecho de que a los jueces "en general no les gusta ninguno de los juzgados específicos", entendiendo ellos, ha continuado, que "un juzgado de instrucción está preparado suficientemente bien para atender cualquier tipo de delito".

No obstante, ha aseverado que "cuando hay voluntad política, se hace", es por eso que ha aplaudido que la fiscal jefe Antidroga haya abierto este debate de nuevo, esperando que lo manifestado por ella sea un "sentir general" de la Fiscalía y no solo una opinión personal.

"Nos parece muy acertado que este debate se abra porque entendemos desde nuestro punto de vista que ese puede ser el camino adecuado para fortalecer la lucha judicial contra el tema del narcotráfico", ha aseverado el presidente de la plataforma, que lleva décadas reclamando también acciones que tengan incidencia en la problemática social que genera el narcotráfico en zonas desfavorecidas del Campo de Gibibraltar.