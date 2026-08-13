Playas, castillos y un campo de polo, lugares escogidos para contemplar el eclipse en Cádiz

Momento del eclipse parcial visto desde la playa de Camposoto en San Fernando (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

CÁDIZ 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han llenado este pasado miércoles 12 de agosto las playas de Cádiz, enclaves de interior destacados por su ubicación en alto como el castillo de Medina Sidonia, e incluso un campo de polo para contemplar el eclipse, que en la provincia gaditana era parcial.

La línea de costa ha sido uno de los lugares más concurridos, ya que este eclipse se producía próximo al atardecer, dejando imágenes espectaculares del fenómeno y poco después de la caída del sol.

En puntos costeros como El Puerto de Santa María, el Ayuntamiento, a través de Centro de Educación Ambiental y Actividades en la Naturaleza, repartió más de 400 gafas homologadas y realizó talleres y juegos previos al fenómeno en un espacio acotado de la playa de las Redes, todo ello ambientado con música chill mientras la luna ocultaba al sol durante unos segundos.

Cómo diferentes culturas, desde los mayas hasta la milenaria cultura china, interpretaban los eclipses, o la observación del mismo a través de cámaras oscuras, fueron algunas de las acciones que se llevaron a cabo en este punto del litoral portuense.

Esta misma imagen de personas cogiendo sitio en la arena para ver en primera fila el eclipse también se ha repetido en lugares de la costa como la playa de Camposoto en San Fernando, Rota, Tarifa, Cádiz o Conil. Y es que muchos bañistas han aprovechado la jornada de playa para contemplar este fenómeno astronómico, pero también ha habido quien se ha desplazado por la tarde hasta el litoral para asistir a este espectáculo de la naturaleza.

En el interior de la provincia, la contemplación de este fenómeno atrajo a unas 1.000 personas al castillo de Medina Sidonia, una localidad que se sitúa en alto aproximadamente en el centro de la provincia de Cádiz, por lo que era un punto clave.

Aquí, el Ayuntamiento de Medina fue el encargado de animar a sus vecinos a ver el eclipse juntos, aunque recordando que las murallas del castillo forman parte del "legado histórico y arqueológico" del pueblo y, por ende, "un patrimonio de enorme valor". Es por eso que pedía a quienes acudieran a la cita a respetar este espacio.

En otros puntos como Sotogrande, en la comarca del Campo de Gibraltar, el eclipse tuvo lugar durante un torneo internacional de polo, por lo que los asistentes al partido aprovecharon el lugar para no perderse este evento, que se repetirá de nuevo el 2 de agosto de 2027, siendo ya total en la costa de Cádiz.