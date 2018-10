Podemos lamenta que en la Base de Rota (Cádiz) "no se cumpla el acuerdo bilateral ni se respetan los derechos laborales"

Publicado 12/10/2018 11:54:32 CET

CÁDIZ, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Unidos Podemos por Cádiz Juan Antonio Delgado ha lamentado que en la Base Naval de Rota "no se cumpla el acuerdo bilateral ni se respetan los derechos laborales".

En una entrevista concedida a Europa Press, Delgado ha censurado que Estados Unidos "no está cumpliendo el acuerdo bilateral, porque por ejemplo en el porcentaje de trabajadores que debe tener cada país no se está respetando".

Asimismo, el diputado de Unidos Podemos ha apuntado que "además dentro de la base debe cumplirse la Ley, la Constitución Española, y los derechos de los trabajadores, y eso no se está cumpliendo".

"Pero no sólo no se cumplen por parte de Estados Unidos sino también por parte por de la Junta y el Gobierno central, de hecho, el otro día estuve reunido con los trabajadores y me enseñaron el acuerdo de servicios mínimos para la empresa adjudicataria del aeropuerto de la base, Louis Berger Aircraft Services (LBAS), que proponía el PP, que es el mismo que propone el PSOE", ha detallado Delgado quien ha continuado explicando que "se trata de unos servicios mínimos que parecen máximos".

De esta manera, ha indicado que "si le quitamos o descafeinamos a los sindicatos una de sus mecanismos para defender sus derechos laborales como es el planteamiento de unos servicios mínimos reivindicativos se lo estamos poniendo laboralmente muy difícil y esto luego conlleva a que haya habido 30 despidos y que no se estén respetando los derechos laborales".

"Que sea una base militar internacional y tenga una condición especial no significa que no puedan respetarse los derechos de los trabajadores", ha subrayado el portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Defensa del Congreso.

Por otra parte, Delgado ha celebrado que este pasado martes la Comisión de Defensa haya aprobado este pasado martes su propuesta de visitar, "por primera vez en la historia de la Democracia", la Base de Rota con el objetivo de conocer las instalaciones españolas y estadounidenses, los programas que se estén desarrollando y ver de cerca el conflicto de los trabajadores del aeropuerto de la base.