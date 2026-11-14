El PP de Cádiz presenta un plan para autónomos con "menos impuestos, menos burocracia y más protección"

El presidente provincial del PP de Cádiz, Bruno García, y la candidata isleña al Congreso de los Diputados, Inmaculada Marín, en una visita a San Fernando. - PP CÁDIZ

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente provincial del Partido Popular (PP) de Cádiz, Bruno García, ha visitado este sábado la localidad de San Fernando junto a la candidata isleña al Congreso de los Diputados, Inmaculada Marín, para dar a conocer las medidas que el PP incorpora a su programa electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en apoyo a los trabajadores autónomos.

García y Marín, que han estado acompañados por el presidente del PP de San Fernando, José Loaiza; la portavoz municipal, María José de Alba, y otros miembros del partido, han explicado las propuestas de los populares durante un reparto electoral en el entorno del Mercado Central de Abastos, según ha detallado el PP de Cádiz en una nota.

En esta línea, ha destacado que "queremos que los autónomos puedan dedicar su tiempo a sacar adelante sus negocios, a generar empleo y a mejorar sus ingresos, en lugar de perderlo entre impuestos, trámites y papeleo". Además, "España necesita un Gobierno que esté al lado de quienes cada mañana levantan la persiana de su negocio", ha señalado García.

Al hilo, el presidente provincial de los populares ha destacado que una de las principales medidas del Plan de Autónomos del Partido Popular es la implantación del IVA franquiciado para aquellos profesionales cuya facturación anual sea inferior a los 85.000 euros. "Los autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año no tendrán que cobrar, liquidar ni declarar el IVA. Y, quienes actualmente tienen que presentar cuatro declaraciones fiscales al año pasarán a presentar dos", ha explicado.

Asimismo, "para los que inicien su actividad, solo habrá una declaración anual durante el primer ejercicio". Por tanto, "son medidas concretas para hacerles la vida más fácil", ha remarcado García.

No obstante, el plan de los populares incluye también la creación de un borrador automático del IVA y del IRPF mediante la factura electrónica, reglas claras para deducir los gastos vinculados al vehículo y a la vivienda, un incremento del límite de los gastos de difícil justificación y el reconocimiento del derecho al error fiscal sin sanción inicial.

TARIFA CERO Y FACILIDADES PARA EMPRENDER

Por su parte, Inmaculada Marín ha incidido en las medidas que el Partido Popular propone para facilitar el inicio de una actividad empresarial y aliviar los costes que deben afrontar los trabajadores por cuenta propia. "Emprender exige esfuerzo, inversión y asumir riesgos". Por eso, "con un Gobierno del Partido Popular, los nuevos autónomos no pagarán cuota a la Seguridad Social durante su primer año de actividad".

Además, "podrán beneficiarse de un segundo año de tarifa cero si sus ingresos no alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional", ha afirmado la candidata isleña.

Asimismo, Marín ha destacado la propuesta de establecer una cuota "superreducida" para aquellos autónomos cuyos ingresos anuales sean inferiores al 25% del SMI, así como la posibilidad de aplazar hasta tres cuotas mensuales al año, durante los 12 meses siguientes, sin penalizaciones.

Igualmente, el programa electoral del PP contempla la actualización de las bases de cotización tomando como referencia el IPC y la posibilidad de que los autónomos mayores de 42 años deduzcan hasta 5.000 euros anuales en aportaciones a planes de pensiones de sus ingresos netos a la hora de calcular su base de cotización.

En esta línea, la número cinco de la candidatura popular al Congreso ha puesto el acento en la necesidad de mejorar la protección social y patrimonial de los autónomos. "Un autónomo no puede perder su casa porque su negocio atraviese dificultades. Vamos a proteger por defecto su vivienda habitual frente a las deudas derivadas de su actividad".

No obstante, "si sufre una enfermedad grave, tendrá bonificada el 100% de la cuota desde el primer día de baja médica", ha indicado Marín.

Por otra parte, entre las propuestas del Partido Popular figura también la cuota cero tras los permisos de maternidad o paternidad, así como la bonificación del 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social durante un año por la contratación del primer trabajador. "En San Fernando sabemos bien lo que representan los autónomos para nuestra economía".

Concretamente, "son nuestros comerciantes, nuestros hosteleros, nuestros pequeños empresarios y tantos profesionales que sostienen la actividad económica de la ciudad. Son la primera industria de nuestra localidad. Queremos ayudarles a crecer", ha explicado.

Además, "el Plan de Autónomos del PP incorpora medidas para facilitar el relevo generacional en los negocios y garantizar la plena compatibilidad del trabajo por cuenta propia con el empleo por cuenta ajena y con el cobro de la pensión de jubilación".

Por último, Bruno García ha concluido destacando que el próximo 29 de noviembre los autónomos tienen la oportunidad de apostar por un cambio de Gobierno que atienda sus necesidades. "Alberto Núñez Feijóo tiene un compromiso claro con quienes trabajan, emprenden y crean empleo. Queremos que ser autónomo en España deje de ser una carrera de obstáculos y que el esfuerzo de miles de gaditanos encuentre, por fin, el respaldo del Gobierno de su país".