El PP de Cádiz urge una "financiación suficiente" para dependencia y sanidad

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, junto al presidente provincial, Bruno García. - PP DE CÁDIZ

CÁDIZ 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha defendido la necesidad de dotar las políticas del Estado de Bienestar de una "financiación adecuada", porque las promesas en materia de derechos sociales "si no van acompañadas de inversión se quedan en propaganda, necesitan financiación suficiente para convertirse en realidades", por lo que ha comprometido a que el posible gobierno de Alberto Núñez Feijóo tras la cita electoral del 29 de noviembre "garantizará la financiación adecuada para dependencia y sanidad".

Fúnez, junto al presidente provincial del PP, Bruno García y la candidata al Congreso, María José García Pelayo, ha participado en Cádiz en un coloquio con colectivos sociales de la provincia, según ha detallado la formación en una nota. Allí, ha señalado el fortalecimiento del Estado del Bienestar como "uno de los ejes fundamentales del programa del PP", con especial atención a la sanidad, la dependencia, la lucha contra la pobreza y el refuerzo de los servicios sociales.

"Una política centrada en las personas, el fortalecimiento de los servicios públicos y la garantía de que todos los ciudadanos puedan desarrollar su proyecto de vida en condiciones de igualdad y dignidad", ha afirmado.

En materia sanitaria, ha criticado el "deterioro del Sistema Nacional de Salud" y ha explicado que el compromiso del PP es que todos los ciudadanos "puedan acceder a los mismos servicios y prestaciones con independencia de su lugar de residencia". "El código postal no puede determinar los servicios que recibes, la atención sanitaria ni el número de médicos que te pueden atender", ha afirmado.

Al respecto, ha planteado a "reforzar la cohesión del sistema sanitario e incorporar un pilar específico para la sanidad en el modelo de financiación autonómica", así como a "mejorar las condiciones laborales de médicos, facultativos y del conjunto de profesionales sanitarios".

Por otro lado, Fúnez ha alertado de la situación de pobreza y vulnerabilidad social y ha criticado que España registre un 3,8 por ciento de pobreza infantil, una situación que afecta a más de 2,7 millones de menores. Asimismo, ha señalado que alrededor de 4,3 millones de españoles se encuentran en situación de vulnerabilidad severa.

Ante esta realidad, ha defendido que trabajar "debe garantizar los recursos necesarios para desarrollar un proyecto de vida digno y ha reclamado el fortalecimiento de los servicios sociales para atender a las personas y familias que atraviesan situaciones de especial dificultad".

Asimismo, Fúnez ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que "cumpla sus compromisos de financiación con Andalucía" y ha cifrado en 6.000 millones de euros a mejorar la atención y los cuidados de las personas dependientes y con gran discapacidad, la "deuda pendiente del Gobierno".

Frente a ello, ha garantizado que el PP de alcanzar el 50 por ciento de financiación estatal del sistema de dependencia en la comunidad autónoma, "equiparándola al objetivo de financiación para el conjunto de España".

Por su parte, García ha apelado a dar respuestas a las principales preocupaciones de los ciudadanos, señalando la vivienda, el empleo y los servicios sociales como "principales prioridades de la sociedad". "Es en lo que estamos el Partido Popular, en centrar nuestra acción política en los problemas reales de las familias, frente a la confrontación y la división", ha añadido.