Los Premios Roja Directa Diversidad 2025 reconocen este jueves en Tarifa (Cádiz) a Juanma Moreno con el Premio de Honor

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en un foro en la Illa de la Toja, Pontevedra, Galicia (España) el pasado 3 de octubre. ARCHIVO. - Elena Fernández - Europa Press

TARIFA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, será reconocido con el Premio de Honor que otorga cada año la entidad Roja Directa Andalucía Lgtbi en una gala que tendrá lugar este jueves en Tarifa (Cádiz) y en la que también será galardonado el Ayuntamiento de Sevilla y el Centro Penitenciario Sevilla II.

La VII edición de los Premios Roja Directa Diversidad 2025 se celebrará en el Teatro Municipal de Tarifa este 9 de octubre, unos premios que reconocen cada año a personas, entidades e instituciones que destacan por su compromiso con la igualdad, la inclusión y la diversidad en distintos ámbitos de la sociedad, como ha informado la entidad en una nota.

El Premio de Honor a Juanma Moreno ha sido otorgado por la creación de la primera Dirección General de Diversidad Lgtbi en Andalucía y posteriormente la Secretaría General de Diversidad Lgtbi, así como "el impulso de políticas pioneras y congresos de referencia en materia Lgtbi", ha detallado la entidad. El presidente andaluz, que no asistirá a la gala, mandará un vídeo de agradecimiento.

En la categoría Lgtbi+ se reconocerá a Belén Mayoral, presidenta de la Asociación LGTBI de La Janda, árbitra de baloncesto y activista en defensa de los derechos LGTBI en el deporte y en la sociedad; y en la de Educación a la Asociación Alternativa en Colores por "su labor incansable" en Málaga formando a jóvenes en diversidad a través de programas educativos, exposiciones y actividades.

En la categoría de Delitos de Odio se premiará a Ana Sánchez, inspectora jefa de la Policía Nacional de Algeciras por "su compromiso en la protección de las víctimas y la lucha contra los delitos de odio"; mientras que en la categoría de Deporte se premia a Orgullo Hispalense CF, primer club de fútbol Lgtbi de Andalucía, "referente de inclusión" en el ámbito deportivo.

Dori Roomos, de Tarifa, recibirá el galardón en la categoría Empresa Diversa Lgtbi por su compromiso empresarial con la igualdad y la diversidad, y Six, medio temático Lgtbi+, lo obtendrá en la modalidad de Medios de Comunicación por su labor como "altavoz de la diversidad y referente en información veraz e inclusiva".

El Ayuntamiento de Sevilla, en la categoría Institucional, también será premiado por "sus políticas de igualdad y defensa de los derechos Lgtbi", mientras que Centro Penitenciario Sevilla II obtendrá el galardón a Inclusión Social por la creación de un grupo de apoyo y trabajo para personas Lgtbi encarceladas, "ofreciendo un espacio de acompañamiento y dignidad".

En la categoría de Cultura, se reconocerá a Natalia Rodríguez por su labor cultural al servicio de la visibilidad y la inclusión, y en la de Visibilidad Trans a Lola Buzón, referente y activista por los derechos de las personas trans.

Además habrá varias menciones especiales a Cherilyn Divine, referente del arte drag; Rocío García, concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Tarifa; Alfonso Vázquez, delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en Cádiz; María José Segovia, psicóloga forense y colaboradora de la entidad; y Julio del Valle, Director General de Diversidad del Gobierno de España.

El presidente de Roja Directa Andalucía Lgtbi, Jesús Tomillero, ha señalado que estos premios "son una forma de reconocer públicamente la valentía, el compromiso y la entrega de personas e instituciones que hacen que la diversidad tenga un lugar central en nuestra sociedad".

La gala contará con actuaciones artísticas, testimonios y la entrega de los galardones, convirtiéndose en una cita de referencia en Andalucía en la lucha por la diversidad y los derechos Lgtbi+.