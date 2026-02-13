A prisión un detenido por vender droga en la barriada Huerta Las Pilas de Algeciras

Droga y dinero intervenido en la barriada Huerta Las Pilas de Algeciras. - POLICÍA NACIONAL

ALGECIRAS (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional ha desarticulado un activo punto de venta de hachís en la barriada Huerta Las Pilas de la ciudad de Algeciras (Cádiz) y ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, que tras pasar a disposición de la autoridad judicial ha ingresado en prisión.

Según ha explicado la Policía Nacional en una nota, la investigación se inició en noviembre del año 2025, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la actividad ilícita desarrollada por una persona que se dedicaba a la venta de hachís en las inmediaciones de su domicilio. Para ello, utilizaba un patinete eléctrico para desplazarse hasta los puntos previamente concertados con los compradores, realizando las transacciones en zonas próximas a las barriadas de Huerta Las Pilas y La Granja.

Durante el desarrollo de la investigación los agentes realizaron diversas intervenciones de sustancia estupefaciente a diferentes compradores, lo que permitió confirmar la actividad delictiva y recabar los indicios necesarios para solicitar la correspondiente autorización judicial de entrada y registro.

Así, la operación culminó el pasado 9 de febrero con la entrada y registro en el domicilio del investigado, donde se intervinieron más de tres kilogramos de hachís, diversos útiles destinados al pesaje y distribución de la sustancia, así como 7.800 euros en billetes fraccionados, presuntamente procedentes de la actividad delictiva. El detenido fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Algeciras cuyo titular decretó su ingreso en prisión provisional.