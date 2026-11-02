La provincia de Cádiz contabiliza más de 384.000 mascotas, con 10.100 perros potencialmente peligrosos

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CÁDIZ 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de mascotas que hay actualmente en la provincia de Cádiz se eleva a 384.660 entre perros, gatos, hurones y otro tipo de animales de compañía, de los que 10.142 son perros potencialmente peligrosos, según datos actualizados hasta la fecha del Registro Central de Animales de Compañía de la Junta de Andalucía (RAIA).

Respecto al año pasado, se ha producido un aumento en 14.639 animales de compañía más en la provincia, sobre todo en perros y gatos, con 6.937 y 7.565, respectivamente.

En concreto, en la provincia hay identificados un total de 307.148 perros, la mascota preferente entre los gaditanos. De ellos, 10.142 son perros potencialmente peligrosos (PPP), como pueden ser las razas Pitt Bull, Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu y Doberman.

A este respecto, cabe señalar que según estos datos, ha aumentado el número de razas catalogadas como PPP, ya que en 2025 había en la provincia 10.105 perros potencialmente peligrosos.

El resto de animales de compañía existentes en la provincia y contabilizados en este 2026 son los gatos, con 75.102 de estos animales, 1.519 hurones y 891 animales pertenecientes a otras especies diversas.

Esto supone un aumento en general en las diversas categorías respecto a 2025, cuando la provincia registró 300.211 perros, 67.537 gatos, 1.432 hurones y 841 animales de compañía de otras especies. A esto se suman que en Cádiz hay identificadas 527 colonias felinas, con 3.102 gatos.

Según los datos del Registro Central de Animales de Compañía de la Junta, la provincia de Cádiz es la tercera con más perros registrados en toda la comunidad andaluza. De este modo, el mayor número lo concentra Sevilla, con 447.211, seguida de Málaga con 446.933 canes.

A nivel andaluz, cabe apuntar que del total de más de 2,6 millones de animales registrados, un total de 2,1 millones son perros.

La inscripción de los animales en el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA) constituye una obligación de los propietarios y permite establecer programas sanitarios preventivos o de urgencia ante enfermedades transmisibles al ser humano o a otros animales, su recuperación en caso de pérdida o robo, o intervención por maltrato.

Esto permite la localización de las mascotas por parte de sus propietarios en caso de pérdida o robo. El registro incluye también información sobre enfermedades de tratamiento obligatorio para los animales de compañía, entre ellas la vacunación antirrábica, y una ficha clínica de las mascotas.