La provincia de Cádiz espera un 71% de ocupación durante el puente con Jerez rozando el 90% de media

Una zambomba durante la Navidad de 2025 en Jerez de la Frontera (Cádiz) - EUROPA PRESS

CÁDIZ 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El puente de diciembre por los festivos de la Constitución y la Inmaculada, que abarca desde el próximo viernes 5 al lunes 8, es para la provincia de Cádiz una de las épocas con un importante flujo de turistas, en parte gracias a la celebración de las zambombas de Jerez de la Frontera, donde se espera un casi lleno en sus hoteles al prever una ocupación media del 89% entre los tres días fuertes --viernes, sábado y domingo--, y donde la provincia llegará al 71% de reservas.

Esto supone un leve descenso respecto al mismo periodo de 2024, cuando se superó el 78% de ocupación durante el puente, con la localidad jerezana alcanzando un 96% en días centrales.

Según datos de Horeca Cádiz, recogidos por Europa Press, Jerez se sitúa en el 88% el viernes y el sábado 6 de diciembre, festivo nacional, mientras que el domingo 7, previo al segundo día de fiesta, se superará el 91% de ocupación, el mejor dato de toda la provincia durante este puente de diciembre.

Cabe recordar que la ciudad vive en estos próximos días las fechas "fuertes" de su Navidad, con más de medio centenar de zambombas en tres días repartidas por numerosas plazas y establecimientos del centro, lo que va a hacer que sus hoteles estén prácticamente al completo.

En cuanto a otros puntos turísticos de la provincia, El Puerto va a ser, según las previsiones, el siguiente municipio con mejores registros hoteleros, al tener de media un 80 de ocupación. Por días, el sábado será el mejor, con un 82,9%, seguido del domingo con un 79%. El viernes, que da inicio al puente, contará con un 77%.

San Fernando, que lleva varios años apostando por la Navidad, con decoraciones temáticas, va a contar con una ocupación del 75% durante los tres días del puente de diciembre. Tras esta localidad, está Chiclana de la Frontera, que de media tendrá un 73% de reservas y que subirá el sábado 6 de diciembre hasta el 86%.

La capital gaditana prevé una ocupación del 62%, con el sábado también como mejor día con un 75%, unos datos bastante bajos si se tiene en cuenta que en 2024 se alcanzó el 90% ese mismo día y un 87% el sábado de aquel puente. El viernes será el que peor registro marque, con un 49%, mientras que el domingo se espera un 63,3%.

A nivel provincial, Horeca estima que haya un 71% de media durante el puente, una cifra algo más baja que en 2024, cuando se obtuvo un 78% de ocupación. Por días, y teniendo en cuenta los municipios turísticos encuestados por Horeca, el viernes habrá un 66%, el sábado un 76,8% y el domingo un 70%.

No obstante, estos datos pueden sufrir variaciones y mejorar las previsiones con las reservas de última hora que puedan producirse antes de que dé comienzo el puente de diciembre.