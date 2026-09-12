La provincia de Cádiz pierde 177 visitantes en julio pero aumenta sus pernoctaciones en alojamientos de turismo rural

Archivo - Habitación de un alojamiento de Tugasa en Algar - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz ha perdido hasta 177 visitantes en julio respecto al mismo mes del año 2025, al registrar ahora un total de 3.502 turistas en alojamientos de turismo rural. A pesar de este leve descenso, se gana en pernoctaciones al aumentar la estancia media de quienes visitaron la provincia en ese mes del verano.

Según datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, en julio los alojamientos de turismo rural en Cádiz sumaron 11.226 pernoctaciones, cuando hace un año apenas se superaron las 10.600.

Si se atiende a la procedencia del turismo, se da la circunstancia de que se produce una caída del visitante nacional, que pasa de 2.940 en 2025 a 2.469 en julio de este año, lo que supone una diferencia de 444 personas. No obstante, esto no se ve reflejada en las noches reservadas, que han experimentado un aumento de 520 pernoctaciones, en concreto, este julio se produjeron 8.855 estancias.

En el lado contrario está el turista extranjero, que a pesar de aumentar en cifra de un año a otro, pasando de 739 a 1.033, las pernoctaciones apenas experimentan variación, e incluso se registra un descenso muy leve, al darse 2.371 en julio frente a las 2.341 de 2025.

Esto se produce porque la estancia media aumenta en el caso del turista nacional, pasando de 2,8 días a 3,6 de media, mientras que el extranjero baja de 3,2 a 2,3 noches.

Por zonas de turismo, el Parque Natural Los Alcornocales registró en julio 1.802 visitantes y 5.659 pernoctaciones en los alojamientos de turismo rural. Según datos del IECA, 1.204 turistas eran nacionales, con 4.439 noches y una estancia media de 3,69, mientras que 597 visitantes extranjeros se alojaron en esta zona, con 1.220 pernoctaciones.