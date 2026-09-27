La provincia de Cádiz registró la creación de 118 nuevas sociedades mercantiles en agosto, 54 menos que el mes anterior

Archivo - Una terraza de bar en Jerez de la Frontera. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Cádiz se situó en el mes de agosto en 118, 54 menos que las registradas en el mes anterior, julio, según los datos provisionales difundidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) recogidos por Europa Press.

Comparado con el mismo mes del año anterior, agosto de 2025, la variación se sitúa en ascenso, ya que se registraron entonces 108 empresas. En cuanto a la extinción de empresas, en agosto de este año fueron un total de 18 sociedades, por 24 en el mes anterior.

De las empresas creadas en la provincia en el octavo mes del año, con un capital suscrito de 3.087.097 euros, todas fueron constituida en régimen de sociedad limitada. Por su parte, hasta 28 de las sociedades mercantiles ya existentes en la provincia realizaron una ampliación de capital.

En cuanto al sector al que se han inscrito, 25 lo hicieron en 'Actividades inmobiliarias'; 13 en 'Servicios de comidas y bebidas'; 11 a 'Comercio al por mayor'; ocho en 'Actividades de construcción especializada'; cinco en 'Actividades sanitarias'; y cuatro en 'Educación', entre las más numerosas.

Cabe recordar que en el año 2025 el número de nuevas sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Cádiz fue de 2.193, lo que supuso la creación de 311 más que lo registrado durante el año 2024, en el que se crearon 1.882 empresas.