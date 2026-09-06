La provincia de Cádiz registró la creación de 172 nuevas sociedades mercantiles en julio, diez menos que el mes anterior

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CÁDIZ 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Cádiz se situó en el mes de julio en 172, diez menos que las registradas en el mes anterior, junio, según los datos provisionales difundidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) recogidos por Europa Press.

Comparado con el mismo mes del año anterior, julio de 2025, la variación se sitúa en ascenso, ya que se registraron entonces 158 empresas. En cuanto a la extinción de empresas, en julio de este año fueron un total de 24 sociedades, por 50 en el mes anterior.

De las empresas creadas en la provincia en el séptimo mes del año, con un capital suscrito de 4.761.782 euros, todas fueron constituida en régimen de sociedad limitada. Por su parte, hasta 24 de las sociedades mercantiles ya existentes en la provincia realizaron una ampliación de capital.

En cuanto al sector al que se han inscrito, 24 lo hicieron en 'Servicios de comidas y bebidas'; 19 en 'Comercio al por mayor'; 17 a 'Actividades inmobiliarias'; 12 en 'Construcción de edificios'; diez en 'Comercio al por menor'; y ocho en 'Actividades sanitarias', entre las más numerosas.

Cabe recordar que en el año 2025 el número de nuevas sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Cádiz fue de 2.193, lo que supuso la creación de 311 más que lo registrado durante el año 2024, en el que se crearon 1.882 empresas.