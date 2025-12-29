PSOE de Algeciras (Cádiz) critica la "nefasta" gestión del alcalde en 2025 y advierte de abandono de barrios y obras

La secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz municipal, Rocío Arrabal - PSOE

ALGECIRAS (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz municipal, Rocío Arrabal, ha criticado la gestión del alcalde José Ignacio Landaluce al presentar el balance de 2025, calificándolo de "nefasta" y acusándolo de intentar "tapar la verdad" mediante anuncios "reiterativos que no se han materializado". Arrabal ha lamentado que la ciudad inicie 2026 con "barrios abandonados y con obras paralizadas", y ha reclamado que Landaluce no continúe en la alcaldía.

En una nota emitida por el partido, la portavoz socialista ha señalado que la falta de gestión local ha impedido la ejecución de inversiones municipales, limitándose los proyectos a fondos europeos y del Gobierno de España, como el Acceso Sur a Algeciras, obras en la vía férrea Algeciras-Bobadilla o mejoras hidráulicas. Asimismo, ha advertido de deficiencias en la limpieza, mantenimiento de calles, parques y jardines, alcantarillado, cortes de agua y en edificios municipales como el Teatro Florida.

Arrabal también ha criticado los "incumplimientos" de la Junta de Andalucía en proyectos como el nuevo Hospital Punta de Europa, el centro de Salud de La Bajadilla, la Ciudad de la Justicia o el Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía, de los cuales ha lamentado la paralización de obras y la "falta" de planificación.

Por último, la secretaria general del PSOE ha anunciado que en 2026 seguirán "vigilando" y trasladando al Parlamento Andaluz y al Ayuntamiento la situación de la ciudad, incluyendo la gestión de empresas públicas como Algesa y los "vertidos de aguas fecales en la playa del Rinconcillo", con la intención de exigir soluciones y mayor transparencia.