El PSOE de Cádiz dice que la "discriminación real" de la provincia está "en los repartos que el PP hace en Diputación"

CÁDIZ, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha reclamado este domingo al PP que convoque el Consejo de Alcaldías, donde estén representados todos los regidores de la provincia para abordar "cuestiones tan importantes como la situación de emergencia por la sequía, entre otros". Así sale al paso Ruiz Boix del cónclave de alcaldes del PP celebrado este sábado en la provincia, a quienes ha recordado que "la discriminación real está en la provincia donde el PP y sus socios La Línea 100X100 vienen repartiéndose los fondos de la Diputación marginando a los ayuntamientos que no son de su color".

Con esa convocatoria, el partido socialista afirma en una nota de prensa que el Partido Popular "trata de tapar la convocatoria del Consejo después de más de seis meses de gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz. Su presidenta Almudena Martínez lleva sin convocar el Consejo de Alcaldías desde que entró al gobierno, y no solo los del partido se quejan de discriminación en el conjunto del país".

Asegura Ruiz Boix que "han sido dos cuantías elevadas que demuestra su discriminación hacia los demás", refiriéndose a la primera, en septiembre con una modificación presupuestaria de 30 millones de euros que "únicamente beneficia al gobierno cuatro ayuntamientos del Partido Popular y de La Línea 100x100: Algeciras, Jerez, El Puerto de Santa María, que fueron los grandes municipios beneficiados, y Paterna y La Línea". En el mismo sentido reprocha que "el presupuesto de la Diputación Provincial de Cádiz para el año 2024, más el de 338 millones de euros, han servido para eliminar las políticas activas de empleo para la Diputación Provincial de Cádiz para el conjunto de los desempleados de la provincia".

"Son 130.000 desempleados que tienen la esperanza de que el Gobierno de España siga invirtiendo en la provincia. La Junta de Andalucía está desaparecida en su competencia de gestionar las políticas activas de empleo y la Diputación Provincial de Cádiz ha eliminado el plan de cooperación local y cualquiera de las herramientas de planes de empleo de los gobiernos socialistas de los últimos años", incide Boix.

Ruiz Boix insiste en que "el PP se emplea a fondo en el sectarismo y la discriminación de territorios" y asegura que visto los presupuestos de la Junta y Diputación, "pretenden seguir marginando a los ciudadanos de la provincia de Cádiz, que tienen gobierno socialista; alcaldes y alcaldesas que tiene el respaldado de los ciudadanos y que no van a contar con los recursos que se van a repartir los gobiernos del Partido Popular".

"Esa es la realidad y ahí es donde debería estar el Partido Popular y no convocando estos actos de ese consejo de alcaldes solo del Partido Popular, que no es más que un mitin para seguir difundiendo esos problemas que nada más que existen en la cabeza del Partido Popular y en los electores de ese partido de la extrema derecha, Vox, que no respeta el gobierno legítimo salido de las urnas y votado en el Congreso de los diputados, el gobierno legítimo de Pedro Sánchez", ha finalizado.