El PSOE de Cádiz lamenta que el PP "pierda el sentido de Estado con posturas negacionistas" ante medidas del Gobierno

El vicesecretario general del PSOE de Cádiz y senador, Alfonso Moscoso, ha criticado que el PP no haya apoyado en el Congreso de los Diputados medidas como el decreto de ahorro energético, y ha censurado la postura del PP que "ha perdido todo el sentido de Estado con su postura negacionista" ante las medidas presentadas por el Gobierno central.

Así, asegura que el PP "nuevamente vuelve a demostrar que ni le preocupan los problemas del conjunto de la ciudadanía y por supuesto tampoco está a la altura una y otra vez"; puesto que, "donde gobierna, pide permanentemente ayudas al Ejecutivo central para promover el cambio energético", pero a la hora de votar rechaza el Plan del Gobierno.

Asimismo, Moscoso cuestiona "la demagogia" del PP con el decreto energético cuando nace del acuerdo promovido por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y, con ello, apunta al "sonrojo" de los dirigentes del PP europeo con la actitud del partido español: "Estamos ante un PP de ocurrencias diarias que le llevan a hacer una oposición antieuropeísta con tal de llevarle una y otra vez la contra al presidente del Gobierno", ha dicho.

"Una vez más el PP ha votado 'no' en el Congreso a propuestas del Gobierno de España, sumando 161 Propuestas Normativas que han beneficiado a las personas, empresas, transportistas, autónomos, pymes... y que el PP ha votado 'no' a todo", ha reprochado el responsable provincial del PSOE de Cádiz, que incide en que así el PP "demuestra que no es útil a los intereses del conjunto de los ciudadanos".

El senador socialista ha destacado que "el Gobierno de Pedro Sánchez está demostrando en esta legislatura tan compleja con una pandemia mundial sanitaria, inclemencias climatológicas como Filomena, un volcán y una guerra en Europa, que otra forma de Gobernar es posible con dos verbos, proteger y avanzar".

de este modo ha puesto en valor el trabajo por "proteger a la clase media y trabajadora, a los colectivos más vulnerables", y ha asegurado que está en "permanente busca" del interés general por encima del particular. "En frente nos encontramos a un PP que cuando gobernó en la anterior crisis, destinaron 58.000 millones de euros a los bancos, subieron 50 veces los impuestos e hicieron una amnistía fiscal a los defraudores", ha recrimincado al respecto.

Así, argumenta que "gracias al Decreto aprobado por el Gobierno, un estudiante con beca recibirá este año 400 euros más y por eso, el PP tendrá que explicarle a ese joven por qué ha votado 'no' a ese incremento en su beca".

En la misma línea, establece que "el PP es un partido de derechas que se niega a mejorar la vida de la gente mientras el PSOE ha demostrado que trabaja para las personas, para garantizar la igualdad de oportunidades y que nadie abandone sus estudios por motivos económicos apostando por las becas y las ayudas complementarias para mejorar la equidad del sistema educativo y proteger el derecho a la educación".

Por otro lado, el senador socialista ha insistido en que "el decreto supone para los bolsillos de los españoles Cercanías Renfe gratis, reducción del 50% en Avant, reducción del 30% en transporte municipal y autonómico, bonificación de 20 céntimos en gasolina y gasoil, establecer el precio máximo de 19,55 euros el coste de la bombona, que los estudiantes tengan 400 euros más en beca, igualmente una ayuda de 200 euros a quien gana menos de 14.000 euros, también ayudas al transporte que se traduce en 300 euros por taxi, 500 euros por furgoneta, 1.250 euros por bus...".

Sin embargo, afea que los populares votaron 'no' "a todos esos beneficios", al tiempo que ha subrayado que "el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a demostrar que está al lado de las personas, mientras que el PP continúa demostrando con su negacionismo que deja se ser útil a nuestro país".