El PSOE califica de histórica la manifestación en Cádiz y exige la dimisión de Moreno por el "colapso" en sanidad

CÁDIZ 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha valorado la "altísima participación" vivida este domingo en la capital gaditana en la manifestación en defensa de la sanidad pública andaluza, por lo que ha felicitado a sindicatos, mareas blancas, profesionales sanitarios y la ciudadanía que participó de una convocatoria que ha calificado de "histórica". Además, ha insistido en pedir la dimisión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, por el "colapso" que a su juicio hay en la sanidad pública.

En una nota, el dirigente socialista ha destacado que "en los últimos 20 años jamás ha habido otra convocatoria con tantísima participación, con más de 5.000 gaditanos que elevaron su voz" y ha agradecido la presencia de "tantos colectivos que han querido solidarizarse con las mujeres víctimas de los fallos en los cribados de cáncer de mama" y de "familias enteras", defendiendo la sanidad pública como "el patrimonio común que nos iguala a todos".

Ruiz Boix ha manifestado que "la ciudadanía exige que el presidente andaluz dimita por su "falta de empatía, por esa falta de compromiso en resolver los problemas y por una falta de humanidad ante la crisis que afecta, según las últimas cifras, a más de 2.700 mujeres por los fallos en el cribado de cáncer de mama".

"El problema se inició negando la realidad y, desgraciadamente, hay centenares de mujeres afectadas en la provincia de Cádiz y en otras provincias como Huelva, Córdoba y Granada", ha manifestado el dirigente socialista, que ha acusado a Juanma Moreno de "despreciar la ciudadanía y mostrar una terrible falta de empatía con los problemas que él mismo provoca, con una ausencia de autocrítica en una situación impresentable".