PSOE califica los presupuestos de la Junta como "una tomadura de pelo del 'Juanmaloharía' con 0% de ejecución" en Cádiz

CÁDIZ 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, y la parlamentaria andaluza por la provincia gaditana, Irene García, han calificado los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026 como una "nueva tomadura de pelo del PP y de Juanma Moreno para los gaditanos" y han añadido que "tras siete años de humo y de pasear la pancarta de 'Juanmaloharía', el PP presenta las mismas promesas con un cero por ciento ejecutado".

En una nota, Irene García ha afirmado que son "las cuentas de mentira" y ha revelado que la ejecución del presupuesto de inversiones en vigor es de un "vergonzoso 6,7 por ciento", además de manifestar que partidas anunciadas como los diez millones para el Hospital de Cádiz no aparecen en la documentación".

Por su parte, Cornejo ha pedido hacer "un ejercicio de memoria" y ha recordado la campaña del PP en 2018, "hace ya siete años", cuando "iban por todos los municipios con una pancarta de 'Juanma lo haría' anunciando proyectos como la carretera A-384 de desdoble de Antequera-Arcos, la carretera A-491 de Rota, el hospital de Cádiz, la Ciudad de la Justicia o Valcárcel".

"En las elecciones de 2018 ya se presentaron con ese programa electoral, se han vuelto a presentar en el año 2022 y se van a tener que volver a presentar en el año 2026 y no han hecho absolutamente nada", ha manifestado Cornejo, que ha incidido en que "el PP va a presentarse tres veces con el mismo programa electoral ya que no han ejecutado nada con una nefasta gestión, por eso hace falta un cambio que vendrá de la mano de la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero".

Cornejo ha calificado de "irrisorio" el anuncio de diez millones de euros para el nuevo Hospital de Cádiz, un proyecto que "ellos mismos decían que necesitaba más de 500 millones". "Con 10 millones por año nos iríamos al 2080, es una tomadura de pelo", ha afirmado.

Además, ha criticado que "de los presupuestos del año 2025 solamente se ha ejecutado el seis por ciento". "Destinaron 400 millones en el papel, que lo aguanta todo, y no se ha ejecutado ni el seis por ciento", ha insistido Cornejo. En este sentido, Irene García ha afirmado que "da igual si el presupuesto son 400, 450 o 500 millones de euros, porque luego no lo ejecutan" y ha asegurado que "en siete años ni siquiera la inversión pregonada de un solo presupuesto".

Así, ha puesto como ejemplo Valcárcel, donde "el año pasado pusieron tres millones de euros, no se ha ejecutado, y para este año, cero euros", así como el Matadero provincial, donde "han ejecutado cero euros de los 2,8 millones presupuestados" o la Ciudad de la Justicia de Cádiz, "que repite partida tras partida 800.000 euros el año pasado, cero ejecutado".

Además, ha enumerado "partidas inexistentes en sanidad" como el centro de salud de La Dehesilla en el municipio de Sanlúcar, para reprochar a la Junta que "lleva más de tres años concluido a la espera de que lo doten del personal necesario".

La parlamentaria ha criticado que el PP vuelva a tildar las cuentas de "históricas" cuando "lo histórico es lo que está ocurriendo en Andalucía: la mayor crisis sanitaria por su negligencia en la gestión". "Hay más dinero que nunca por las ingentes sumas que recibe del Gobierno de España, pero Andalucía está peor que nunca. ¿Dónde está el dinero?", ha preguntado antes de afirmar que "si este presupuesto no soluciona lo básico, lo urgente, que es la salud de los gaditanos, es un presupuesto fallido". "Las únicas partidas que no fallan y ejecutan son la de publicidad y la derivación a la sanidad privada", ha concluido.