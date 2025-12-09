PSOE-A cree "salto muy importante" que juez de Cádiz acuda a Intervención del Estado para peritar contratación del SAS

Archivo - El portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha calificado este martes como "un salto muy importante" que en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz haya acordado en una providencia solicitar a la Intervención General del Estado (IGAE) que ejerza una labor de peritaje sobre los informes que elaboró a su vez la Intervención de la Junta de Andalucía en la fragmentación de contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud.

El PSOE de Andalucía ejerce, junto con Podemos Andalucía, la acusación popular en las Diligencias Previas 911/2024 que siguen en el Juzgado de Cádiz.

"Se complica cada día que pasa la causa que se sigue en Sevilla, como en Cádiz, en el resto de provincias", ha indicado en rueda de prensa en la sede regional socialista, el portavoz de Presidencia del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez.

"Cada día está más complicada la posición de Moreno Bonilla, de su gobierno", ha continuado apuntando Jiménez, quien ha subrayado el hecho de que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, Manuel Jesús Gómez, haya "admitido la solicitud del PSOE" para propiciar que "la Intervención del Estado investigue toda la contratación que se ha fraccionado de manera presuntamente ilegal para la malversación de 235 millones sólo en la provincia de Cádiz".

"El peritaje es la mejor manera de averiguar y nadie como la Intervención del Estado cuando hay en juego cientos de millones de euros", ha afirmado el dirigente socialista.

Jiménez, quien ha apelado al montante de contratos que debe evaluarse al señalar que el fraccionamiento de contratos sanitarios ascendería a 1.200 millones de euros, ha sostenido que ante "los millones de datos que hay que investigar, la Intervención del Estado tiene los mejores medios y más medios que nadie para evaluar el procedimiento".

El dirigente socialista ha defendido la premisa de que "lo que se contrata de emergencia se contrata más caro", así como "lo que se contrata de manera ilegal genera un quebranto de fondos públicos de la Junta de Andalucía", ha sostenido que "no lo dice el PSOE, lo dicen los interventores delegados del SAS, que lo dijeron de manera reiterada", antes de lamentar que "nadie los quiso escuchar".

"La reacción de Moreno Bonilla fue cesar a la interventora delegada del SAS", ha remachado su reflexión en este sentido sobre la reacción del Gobierno andaluz ante los informes de su propia Intervención.

Las diligencias previas que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz acerca del troceo de contratos sanitarios son paralelas a las Diligencias Previas 2476/2024 abiertas en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, donde igualmente PSOE de Andalucía y Podemos Andalucía ejercen el rol procesal de acusación popular en este caso por la contratación de emergencias del SAS.