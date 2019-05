El PSOE denunciará ante la Junta Electoral en Cádiz la "utilización partidista" de la Junta en un acto con Ortiz

Publicado 23/05/2019 15:04:01 CET

CÁDIZ, 23 May. (EUROPA RPESS) -

La secretaria de Organización del PSOE en Cádiz y parlamentaria andaluza, Araceli Maese, ha anunciado que recurrirán a la Junta Electoral para denunciar la "utilización partidista" de una institución que ha realizado el vicepresidente de la Junta, Antonio Sanz, en Cádiz capital junto al candidato a la Alcaldía, Juancho Ortiz, "donde dijo en un acto público que Juancho es el único que puede decir que tiene al Gobierno de Juanma Moreno a golpe de un teléfono".

"Lo vamos a denunciar porque no todo vale, no se puede hacer propaganda de partido desde las instituciones públicas en campaña, eso lo deja taxativamente claro la Ley electoral", ha señalado en una nota Maese, que ha recordado que "ya sucedió con Ana Mestre y nos dieron la razón".

A juicio de la dirigente socialista, "no cabe otra, hay que hacerlo porque Sanz, que es un político experimentado, sabe muy bien lo que está haciendo". "Lo hace con premeditación y alevosía en el último día para que ya no le puedan tirar de la oreja, lo hace a conciencia y con absoluto descaro, pero no todo vale en política", ha señalado.

Finalmente, Maese se ha reafirmado en que van a denunciar ante la Junta Electoral central "la utilización de las instituciones para anunciar sin ningún tipo de pudor, como han hecho, que van a funcionar desde el más absoluto de los sectarismos políticos, lo cual también es una conducta más que reprobable y que la ciudadanía rechazará el domingo en las urnas porque se le volverá en contra".