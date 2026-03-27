PSOE destaca el cumplimiento del pacto para ceder a IU la presidencia de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz

Dirigentes del PSOE en la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz. - PSOE

VILLAMARTÍN (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, junto al alcalde de Grazalema y presidente saliente de la Mancomunidad de la Sierra, Carlos García Ramírez, han destacado, tras el Plenno en el que han cedido la presidencia del ente supramunicipal a IU, que para el PSOE es "un ejercicio de honestidad política y un ejemplo de cumplimiento de la palabra dada en un escenario donde la lealtad institucional debe prevalecer sobre los intereses partidistas".

En una nota, Juan Cornejo ha agradecido la labor de Carlos García Ramírez y de miembros de su equipo como el vicepresidente Santi Galván, destacando que "en estos tiempos es vital poner en valor la política basada en la honestidad y el cumplimiento de los acuerdos".

"Se puede valorar si un político habla mejor o habla peor, tiene mejores capacidades en unos asuntos o en otros, pero lo que es indiscutible y lo que el PSOE siempre defiende es que hay que ser honesto y cumplir con los acuerdos y con la palabra dada", ha dicho en relación con el cumplimiento del pacto llegado con IU para ceder la presidencia de la Mancomunidad.

No obstante, ha criticado a la dirección provincial de IU "ante su comportamiento en otros puntos de la provincia de Cádiz", recordando que incumplieron el acuerdo provincial de mayo de 2023 en Medina Sidonia al alcanzar acuerdos con el PP y se ha replicado en Sanlúcar. Cornejo, quien ha recordado que sufrió este incumplimiento en sus propias carnes en Medina Sidonia a pesar de ser la fuerza que ganó las elecciones, ha pedido a IU que "piense en global y en el bienestar de los vecinos de la provincia de Cádiz en lugar de torpedear los pactos de progreso".

Por su parte, Carlos García ha hecho un balance de un mandato "marcado por la gestión eficiente y la llegada histórica de fondos de desarrollo". El alcalde de Grazalema ha señalado que "las administraciones ganan cuando los compromisos políticos se cumplen", permitiendo la continuidad de un gobierno que ha convertido a la Mancomunidad en la entidad que más fondos de formación ha desarrollado en la provincia tras la recuperación de estas políticas.

"Creo que hemos dado sentido a la existencia indudable de cómo la Mancomunidad tiene sentido cuando se trabaja con los pueblos pequeños, cuando se da servicio y cobertura que en otras circunstancias sería muy difícil", ha destacado.

El presidente de la Mancomunidad saliente ha destacado la puesta en marcha de un plan turístico "inédito" financiado por los fondos de recuperación del Gobierno de España, que "decidió que la salida de la crisis no podía ser a base de recortes como en etapas anteriores". Asimismo, ha reivindicado la defensa de lo público a través de la gestión del agua y la basura en municipios menores, la consolidación del Centro Comarcal de Información a la Mujer y el desarrollo de las escuelas infantiles, reclamando a la Junta de Andalucía "que cumpla con la financiación necesaria para estos servicios esenciales".

Finalmente ha concluido "tendiendo la mano" a la nueva presidencia para dar continuidad a proyectos de memoria histórica, patrimonio y cultura, afirmando que "el PSOE deja la gestión con los deberes hechos y con el firme compromiso de seguir colaborando por el futuro de la Sierra de Cádiz".