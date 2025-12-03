El PSOE exige a la Junta que actúe de urgencia en las viviendas de La Colada en Alcalá del Valle (Cádiz)

Javier Pizarro con vecinos de Alcalá del Valle. - PSOE

CÁDIZ 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación de Cádiz ha registrado una moción para el Pleno del próximo 17 de diciembre exigiendo a la Junta de Andalucía una intervención inmediata en las 49 viviendas de la urbanización La Colada, en Alcalá del Valle.

Según ha indicado el PSOE, el portavoz del Grupo Socialista, Javier Pizarro, y la diputada por la Sierra, Verónica Cubiles, junto al secretario general y portavoz municipal, José Antonio Narváez, han mantenido un encuentro con los vecinos afectados y han alertado del riesgo que corren las familias debido a las "numerosas patologías" de los edificios, que incluyen desprendimientos de cornisas, humedades severas y, lo que es más preocupante, el deterioro de unas cubiertas de fibrocemento (amianto) que obliga a las familias a "poner cubos dentro de sus casas cuando llueve".

Pizarro ha explicado que se trata de una promoción con más de 30 años de antigüedad, donde 43 de las viviendas son propiedad directa de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en régimen de alquiler. "Estamos ante un casero, la Junta de Andalucía, que cobra los alquileres religiosamente a familias humildes mientras les obliga a vivir en condiciones de insalubridad y peligro", ha afirmado Pizarro.

La moción detalla que los vecinos llevan "casi dos años reclamando mejoras" sin obtener respuesta, una situación que el dirigente del PSOE considera "insostenible" para unas familias, muchas de ellas jubiladas o con pocos recursos.

Por su parte, el portavoz socialista en Alcalá del Valle, José Antonio Narváez, ha recordado que esta iniciativa surge tras el "portazo" del Gobierno andaluz en Sevilla. "Hace unos meses nos acompañó la parlamentaria Rocío Arrabal y llevamos este problema a la Comisión de Fomento del Parlamento, pero no logramos el objetivo de arrancar el compromiso de la Junta", ha explicado Narváez. "Como no logramos ese objetivo, desde el PSOE no vamos a cejar en nuestro desempeño, porque es fundamental para ellos, no pueden estar viviendo en las condiciones que están viviendo actualmente", ha incidido.

La propuesta del PSOE, firmada por Javier Pizarro, insta formalmente a la Consejería de Fomento y a AVRA a acometer la rehabilitación integral de la urbanización para garantizar la seguridad de los residentes.