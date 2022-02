PSOE lleva al Parlamento la situación de trabajadores de Inturjoven con los albergues cerrados casi todo el año

CÁDIZ, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha afeado a la Junta de Andalucía que mantenga cerrados los albergues de Inturjoven de Tarifa --durante todo el año--, El Bosque y Chipiona, que abrirán el próximo 17 de junio por un periodo solo de tres meses, privando así de la posibilidad de que los usuarios pudieran alojarse en fechas señaladas como este puente de Andalucía o en la próxima Semana Santa.

Por ello, el PSOE, a través de la portavoz de Empleo en el Parlamento y parlamentario por Cádiz, Noelia Ruiz, ha presentando a la Consejería de Empleo una serie de preguntas en las que pide, según el documento al que ha tenido acceso Europa Press, que la Junta aclare con qué plantilla contarán los albergues el tiempo que permanecen abiertos o qué decisión ha tomado con los trabajadores durante el tiempo que se encuentran cerrados.

El PSOE lleva meses pidiendo la reapertura del albergue juvenil de Inturjoven en el El Bosque que lleva cerca de dos años cerrado con previsión de que abra ya en junio del 2022, lo cual es "injusto por discriminatorio respecto a otros centros turísticos de interior de la propia red que están abiertos".

"Podíamos entender que se cerrase durante la pandemia pero no que se mantenga cerrado cuando ya se han levantado las medidas restrictivas", han apuntado desde el PSOE, que han señalado que la excusa de que no hay demanda "es como la pescadilla que se muerde la cola, ya que no hay demanda porque la que hay la desvían a otros albergues, como el de Cortes".