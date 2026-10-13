El PSOE muestra su pesar por el fallecimiento del exalcalde de Rota (Cádiz), Domingo Sánchez Rizo

Archivo - Plaza de Rota. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de la provincia de Cádiz, a través del secretario general, Juan Carlos Ruiz Boix, ha expresado su más" profundo pesar y tristeza" por el fallecimiento este martes del exalcalde de Rota, Domingo Sánchez Rizo, "referente" de la política local y provincial.

"Desde la dirección provincial, en nombre de toda la familia socialista de Cádiz, trasladamos nuestras más sinceras y sentidas condolencias a su familia, amigos y seres queridos en estos momentos tan dolorosos", ha manifestado en una nota el PSOE, que ha trasladado el apoyo a la Agrupación Local del PSOE de Rota y a su corporación municipal.

El PSOE ha asegurado que Domingo Sánchez Rizo "personificó los mejores valores del socialismo democrático: la cercanía, la generosidad y una firme e inquebrantable vocación de servicio público". Así, su dedicación a Rota, primero como concejal desde 1991 y posteriormente como alcalde de la Villa entre 1999 y 2003, "marcó una etapa de progreso, modernización y defensa de los intereses de sus vecinos".

"Hoy los socialistas gaditanos perdemos a un servidor público ejemplar, a un trabajador incansable por su tierra y a un compañero honesto cuyo legado permanecerá siempre vivo en la memoria de Rota y de toda la provincia de Cádiz", ha señalado el PSOE.

Por su parte, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, también ha querido mostrar el pésame a su familia, amistades y compañeros, a través de su cuenta oficial en X, recogida por Europa Press. "La pérdida de nuestro compañero Domingo Sánchez Rizo nos conmueve profundamente. Domingo dedicó buena parte de su vida al servicio público, como alcalde de su pueblo, Rota, y también desempeñando distintas responsabilidades en la política provincial y autonómica", ha recordado Montero.