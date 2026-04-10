PSOE-A pacta con el provincial dejar a Juan Cornejo de número 1 por Cádiz el 17M tras intentar cambiarlo por López Gil

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, a su llegada para mantener una reunión con el comité de empresa del Servicio de Ayuda a Domicilio de Cádiz. A 10 de abril de 2026 en Cádiz (Andalu - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La dirección del PSOE de Andalucía ha pactado con la provincial del partido en Cádiz mantener al secretario de Organización de los socialistas gaditanos, Juan Cornejo, como número uno de la candidatura por la provincia a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, después de que la Comisión Regional de Listas del PSOE-A hubiera acordado previamente, este mismo viernes, sustituirlo por el coordinador del área de Comunicación Política y Formación de la Ejecutiva del PSOE-A, Fernando López Gil, que seguirá así como número tres en la lista del PSOE gaditano, tal como había propuesto la dirección socialista en dicha provincia.

Así lo han acordado las direcciones del PSOE andaluz y de Cádiz en una reunión momentos antes del inicio de la sesión del Comité Director --máximo órgano de la federación socialista andaluza entre congresos--convocada este viernes por la tarde en el Parador de Cádiz, que precisamente se ha retrasado más de una hora al hilo de estas negociaciones de último momento.

Fuentes socialistas han explicado a Europa Press que la propia secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta, María Jesús Montero, ha participado en estas negociaciones después de que, a su llegada a la reunión del Comité Director, Juan Cornejo trasladara su rechazo a concurrir como número tres en la candidatura y de salirse de la lista en protesta por ser relegado como cabeza de lista.

La ratificación definitiva de las candidaturas del PSOE-A correrá a cargo de la Comisión Federal de Listas, que pondrá fin a un proceso iniciado a principios de esta semana por las asambleas locales, y que después pasó por las ejecutivas provinciales.

En el caso de Cádiz, el número uno de la candidatura socialista propuesto por la dirección provincial ha sido el secretario de Organización del PSOE gaditano, Juan Cornejo, quien sustituye así como cabeza de lista a la expresidenta de la Diputación de Cádiz y exalcaldesa de Sanlúcar de Barrameda Irene García, quien lideró la candidatura provincial socialista en los comicios de 2022, y que no figuraba en la lista que se ha elevado a los órganos autonómicos del partido para las elecciones del 17 de mayo.

Sin embargo, finalmente la también vicepresidenta segunda del Parlamento en la última legislatura, Irene García, concurrirá como número 4 de la candidatura socialista en las próximas elecciones fruto del acuerdo alcanzado entre las direcciones regional y provincial, según han explicado las mismas fuentes.

Por detrás de Juan Cornejo figuraba como número 2 en la lista que había salido de la Ejecutiva provincial gaditana la portavoz socialista en Algeciras y parlamentaria Rocío Arrabal como número dos, y el también diputado autonómico y coordinador del área de Comunicación Política y Formación de la Ejecutiva del PSOE-A, Fernando López Gil, como número tres.

Antes de la reunión del Comité Director le han preguntado al respecto a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en una atención a medios en Cádiz en la que la también candidata socialista a la Junta ha defendido la "absoluta normalidad" con la que, a su juicio, transcurre el "proceso de elaboración de las listas" socialistas, al tiempo que ha confirmado que contemplaba "un ajuste menor en el sentido del orden" de los candidatos, de forma que "los nombres que ha propuesto la dirección provincial se mantendrán en la lista".

La líder del PSOE-A ha apostillado que cree que eso "es lo importante". "Ya en la posición que vaya cada compañero creo que es un elemento que no tiene mayor interés a nivel ciudadano", opinaba María Jesús Montero.

