El PSOE pide una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Algeciras

Archivo - Ruiz Boix en rueda de prensa. - PSOE - Archivo

CÁDIZ 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha exigido a la corporación del Ayuntamiento de Algeciras la creación "urgente" de una comisión de investigación para "esclarecer los supuestos abusos sexuales perpetrados por el alcalde" del municipio, José Ignacio Landaluce.

En una nota, Ruiz Boix ha asegurado que existe un "pacto de silencio y de complicidad instaurado en el gobierno municipal del PP para protegerle durante sus 15 años de mandato a costa de las víctimas".

"Existe una clara omertá en el seno del consistorio algecireño destinada a tapar los posibles casos de abusos sexuales que el alcalde ha venido, teórica y supuestamente, practicando desde el principio de su mandato en el año 2011", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que actualmente hay dos casos de mujeres que han acudido a la justicia, pero ha advertido de la "magnitud del problema al salir a la luz más testimonios". "Conocemos otros casos de queja en conversaciones internas de grupos de WhatsApp del propio gobierno municipal y, sobre todo, nos están llegando nuevos casos, nuevas situaciones de dificultad y de complejidad que se han dado en el interior del Ayuntamiento", ha manifestado.

Así, "ante la opacidad del PP", el dirigente socialista ha reclamado la "necesidad imperiosa de que el Ayuntamiento apruebe una comisión de investigación que estudie y analice todos los casos posibles". Ruiz Boix ha incidido en la "obligación institucional de ofrecer garantías a aquellas víctimas que no quieren esa pena de castigo público y que se revictimizan si tienen que acudir a la justicia".

Por ello, ha considerado "imprescindible habilitar cauces internos dentro del propio Ayuntamiento para tratar de conocer qué ha ocurrido verdaderamente en estos 15 años".

Asimismo, el líder de los socialistas gaditanos ha exigido que no se mire hacia otro lado y "se investigue a fondo la red de encubrimiento popular". "Queremos saber quién ha cooperado en esta labor de omertá, de pacto de silencio, en esa labor de complicidad y de tapar, como desgraciadamente hemos leído en algunas de las denuncias que sí están ya en el juzgado", ha aseverado.

Con respecto a la renuncia del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha afirmado que esta dimisión "llega tarde, muy tarde". "Han tenido que pasar dos años desde que el PSOE de Algeciras alzara la voz de alarma de forma valiente sobre los supuestos casos de agresiones sexuales en el interior del propio Gobierno municipal para que el PP asuma, a rastras y acorralado por la justicia, sus responsabilidades".