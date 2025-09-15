El PSOE pide a la Junta que ponga ya en los presupuesto "los 500 millones que vale el nuevo hospital de Cádiz"

CÁDIZ 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha anunciado que el PSOE dará "la batalla por la defensa de los servicios públicos" y ha pedido a la Junta que ponga ya en los presupuestos "los 500 millones que vale el nuevo hospital de la capital gaditana".

Tras una reunión con los sindicatos para abordar la campaña que desarrollarán de cara al Día del Mayor que se celebra el 1 de octubre y que "servirá de marco para denunciar las listas de espera en materia de Dependencia en la provincia, de las más altas de Andalucía al tener una media para resolver los expedientes de ayuda de 554 días", Cornejo ha lamentado "el desmantelamiento de los servicios públicos por parte del Gobierno de Juanma Moreno".

Así, ha expresado la "profunda preocupación de los socialistas ante la situación social de la provincia, que se agrava por las decisiones del Ejecutivo andaluz". "Venimos siendo la provincia que más lista de espera tiene en dependencia y donde más días se tarda en atender a nuestros dependientes", ha asegurado Cornejo, que ha achacado esta situación a "una política de recorte que viene aplicando el PP con conocimiento, una mala gestión con el claro objetivo de atacar y recortar estos servicios para hacerlos privados y favorecer a empresas amigas".

Igualmente, ha señalado a la sanidad como "otro de los pilares del estado del bienestar conscientemente atacados" y ha lamentado que "la sanidad pública, que era un ejemplo en todo el país, esté siendo atacada para desmantelarla y destinar millones de euros a la sanidad privada".

En este sentido, ha criticado el "incumplimiento flagrante" del Gobierno andaluz con el nuevo hospital de Cádiz, afirmando que la vicepresidenta y candidata del PSOE a la Junta, María Jesús Montero, "le ha cortado el rollo a Moreno y ya no hacen falta más excusas, ni más fotos y si quieren el nuevo hospital de Cádiz, que ponga los 500 millones de euros que dicen que cuesta, que se vean reflejados en los presupuestos y así el PP cumpla con la provincia y con la ciudad de Cádiz".