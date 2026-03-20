El PSOE reclama a la Junta la conexión de la A-390 con la A-381 en Paterna (Cádiz) "que prometió hace cinco años"

Javier Pizarro en Paterna. - PSOE

PATERNA DE RIVERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Cádiz, Javier Pizarro Ruiz, junto a la parlamentaria andaluza, Rocio Arrabal, la secretaria general del PSOE de Paterna, María de los Santos Sevillano, se han trasladado al punto donde debe ir la conexión con la A-381 para criticar el "abandono que sufre la obra" y reclamar a la Junta la conexión con la A-390 "que prometió hace cinco años".

En una nota, ha recordado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "anunció en el municipio que por parte de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y ordenación del Territorio se estaba trabajando en el proyecto que permitirá la conexión de Paterna con la A-381, asegurando que esta actuación estaría enmarcada en el Plan Director de Infraestructuras". Así, "después de cinco años", han preguntado "qué ha sucedido con ese proyecto, del que nada más se ha sabido".

Sevillano ha señalado que la conexión de Paterna con la A-381 "es una vieja demanda ciudadana que facilita la comunicación de los habitantes del municipio con el resto de la provincia, evitando tener que hacer 24 kilómetros de más por la carretera provincial del Pedroso hasta llegar a la A-381 y otros tantos aproximadamente, si el acceso se hace a través de la A-389".

Por su parte, Javier Pizarro ha afirmado que esta conexión "no supone una gran inversión al tratarse de hacer un trazado elevado, a la altura de la venta el Sacrificio, hasta la autovía". "Se trata de muy poca distancia, de muy poco presupuesto y sin embargo supondría un beneficio para todos los vehículos particulares y de mercancías provenientes del Campo de Gibraltar con destino a la localidad de Paterna o a la Sierra de Cádiz, además de facilitar la comunicación a los que proceden de la provincia de Sevilla o Jerez".

Finalmente, Rocío Arrabal ha anunciado que va a exigir en sede parlamentaria a la Junta que "cumpla con el anuncio que hizo en la localidad en 2021 y que se inicien o reanuden los trámites para que muy pronto pueda licitarse la obra y el inicio de las mismas", asegurando que "se trata de una medida muy factible que no requiere una gran inversión y que va a suponer ampliar la interconexión de toda la provincia de Cádiz".